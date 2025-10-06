Veronika Montvydienė pirmąkart gimtadienį sutinka be artimo žmogaus: „Gaila, kad išėjo taip anksti“

Gimtadienio proga V. Montvydienė sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt. Kaip atskleidė moteris, planų švęsti gimtadienį ji neturi, tačiau šiemet šia proga sau pasidovanojo ypatingą dovaną, kuri taps tikru iššūkiu – Veronika kartu su grupe moterų planuoja kelionę į Italijos kalnus.
„Man tai bus tikras socialinis eksperimentas, nes keliausiu viena – Italijoje su maždaug 15 moterų grupe žygiuosime į kalnus. Nesu tikra, ar tai gera dovana, kaip man, bet bus įdomu išbandyti ką nors naujo, metu sau tokį iššūkį“, – šyptelėjo V. Montvydienė.
Metai pažymėti skaudžia netektimi
Kaip pasakojo Veronika, praėję metai jai buvo įkvepiantys ir kūrybiški, apart vieno itin skaudaus įvykio – moteris neteko savo mamos, kurios gyvybė užgeso po kovos su onkologine liga. Veronikos teigimu, atsitiesti po tokių netekčių yra kone neįmanoma – žmonės tiesiog išmoksta su tuo gyventi.
„Mamos ir jos šilumos nepakeis joks kitas žmogus, ta tuštuma visada yra širdyje. Tad belieka tiesiog stengtis priimti tai kaip gyvenimo duotybę. Gaila, kad ji išėjo taip anksti. Per gimtadienius mama visada pati pirmoji imdavo klausinėti, kokios dovanos norėčiau. O man visada būdavo sunku pasakyti, bet ji vis priversdavo, kad ką nors sugalvočiau. Šiemet prieš gimtadienį išties pajaučiau, kad niekas neprivertė to sugalvoti“, – išgyvenimais dalijosi ji.
Veronikos mamai liga smogė itin staigiai – vėžys per vos pusantrų metų nusinešė jos gyvybę. Pasak moters, judviejų ryšys buvo artimas, mama puoselėjo gražius santykius ir su anūkais.
„Ji man labai daug yra padėjusi su vaikais, leido su jais daug laiko, buvo stiprus ryšys. Vaikai turėjo su ja tam tikrų ritualų ir užsiėmimų, kurių nedarydavo su kitais. Tad iki šiol tam tikrais momentais sako „o čia tai galėtume pažaisti su baba“, „galėtume paskaityti knygutę su baba“ ir panašiai. Labai gražiai, šviesiai ją prisimena“, – pasakojo V. Montvydienė.
Nėrė į naują verslą, juo domisi ir dukra
Visgi šie metai į Veronikos gyvenimą atnešė ir gražių, naujų dalykų – moteris nėrė į naują verslą, atidarė internetinę grožio prekių parduotuvę „Vivered“. Pašnekovės teigimu, ši veikla pateisina lūkesčius ir kol kas kelias tik pozityvias emocijas.
„Kol kas dar labai patyliukais, bet džiaugiuosi šiuo projektu. Turiu daug ateities planų ir idėjų, kai kurios po truputį jau yra įgyvendinamos. Sakyčiau, kad vyksta stabilus lipimas į kalną. Matyt, ir tą kelionę į kalnus pasirinkau iš pasąmonės“, – juokėsi ji.
Veronika pasidžiaugė, kad dukra Adelė taip pat aktyviai domisi mamos verslu – vis teiraujasi, ar yra naujų užsakymų, nori supakuoti siuntas. Be to, paauglė mamos parduodamus produktus išbando ir pati bei savo apžvalgomis pasidalija socialiniuose tinkluose – ten Adelės filmukų galima išvysti vis dažniau.
„Aš pati neskatinu jos tuo užsiimti socialiniuose tinkluose, bet, manau, geriau būti ne žiūrovu, o kūrėju. Ir, žinoma, pabrėžiu, kaip svarbu yra kokybė. Kadangi ji turi tėvus, kurie socialinėje erdvėje turi tam tikrą vardą, šiuo atveju Adelė reprezentuoja ne tik save. Tad kalbamės apie tai, mokinu atsakomybės.
Džiaugiuosi, kad ji įsitraukia ir į internetinės parduotuvės veiklą, nori man padėti. Matau tame didelį pliusą, nes vaikas mato visą darbų procesą ir tuo pačiu supranta, kad pinigai į banko kortelę nepersiveda tik paskambinus tėčiui ar mamai“, – teigė V. Montvydienė.
Saugo dukrą nuo piktų komentarų
Vis dėlto ne paslaptis, kad socialinių tinklų pasaulis turi ir šviesiąją, ir tamsiąją pusę – nors jis suteikia galimybę dalintis, kartu beveik neįmanoma išvengti ir negražių, kartais net skaudžių komentarų. Kaip į juos reaguoja Veronikos dukra Adelė?
„Mes apie tai daug kalbamės ir iš to, ką matau, suprantu, kad pas ją yra labai sveikas požiūris. Aš aiškinu jai, kad jeigu keli viešą turinį, žmonės turi teisę turėti bet kokią nuomonę ir ją išsakyti, net jei tai bus žodžiai „stora“, „kreiva“ ir panašiai. Bet Adelė puikiai suvokia, kad žmonės, kurie komentuoja, jos nepažįsta.
Be to, šiuolaikiniai vaikai nėra kvaili ir supranta, kad visi komentarai kelia įrašų peržiūras. Šiuo klausimu aš ją labai prižiūriu ir jeigu tik pastebėsiu, kad tai pradeda jai daryti kokią nors neigiamą įtaką, atsisakysime to viešumo“, – sakė dviejų vaikų mama.
Veronikos ir Donato Montvydo dukrai Adelei – jau dvylika, tad mergaitė žengė į periodą, kuris nebūna lengvas nei patiems vaikams, nei jų tėvams. Kaip atskleidė Veronika, dukros paauglystę ji jau dabar jaučia gana stipriai.
„Pati Adelė tai jaučia ir mes su ja apie tai pasikalbame, kartais netgi iš to pasijuokiame. Sakau jai: Adele, suprantu, kad blogai jautiesi, bet tave veikia hormonai, nereikia elgtis taip, kad ir kiti jaustųsi blogai.
Tie nuotaikų svyravimai išties jaučiasi – arba didelis emocinis pakilimas, arba visai blogai. Bet šį laikotarpį reikia tiesiog iškentėti. Juk net mes, suaugusieji, sunkiai sugebame valdyti savo hormonus, tai ką jau kalbėti apie vaikus“, – teigė ji.
Pokalbio pabaigoje pasidomėjus, kokiomis svajonėmis ir tikslais šiuo metu gyvena, Veronika pasakojo, kad viskas sukasi aplink naują verslą.
„Turiu minčių šioje srityje plėstis į sveikatingumą, sportą, netgi psichologiją. Man ši veikla yra labai svarbi, todėl šiuo metu visa mano koncentracija yra į tai“, – šyptelėjo V. Montvydienė.
