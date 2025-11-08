 
TV laidų vedėjai – vėžys: „Vieną rytą aš pamačiau"

TV laidų vedėjai – vėžys: „Vieną rytą aš pamačiau“

2025-11-08 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Televizijos laidų vedėja iš Anglijos – Davina McCall – neseniai atskleidė, kad jai buvo diagnozuotas krūties vėžys. Ši žinia sukrėtė jos gerbėjus ir kolegas, tačiau pati Davina pasidalijo savo patirtimi, kad liga buvo užfiksuota labai anksti ir sėkmingai gydoma.

Televizorius, vėžys (nuotr. 123rf.com)

0

58-erių metų žvaigždė pasakojo, kad guzelį krūtyje atrado filmo metu, filmuojant ITV šou „The Masked Singer“, skelbė mirror.co.uk.

Liūdna žinia

„Vieną rytą aš pamačiau jį veidrodyje ir pagalvojau: „Reikia tai patikrinti.“ Taigi atlikau biopsiją ir sužinojau, kad tai tikrai buvo krūties vėžys“, – pasakojo Davina.

Po to, kai guzelį patikrino ir atliko biopsiją, paaiškėjo, kad tai – krūties vėžys. Laimei, jis buvo labai mažas ir užfiksuotas ankstyvoje stadijoje.

„Jis buvo labai, labai mažas, todėl aš jį atradau labai, labai anksti, kas yra neįtikėtinai sėkminga“, – teigė ji.

Praėjusią savaitę Davina pasidalijo, kad atliko lumpektomiją ir audiniai buvo pašalinti, jog vėžys neplistų. „Jį pašalinau per lumpektomiją prieš beveik tris savaites, ir pašalino šiek tiek daugiau audinio, kad patikrintų kraštus, ir tie kraštai buvo švarūs.“

Palaikymo lavina

Ši žinia apie Davinos kovą su vėžiu sulaukė gausybės palaikymo iš jos draugų ir kolegų. DJ Fat Tony, rašytoja Eliza Day, Amanda Holden ir Gabby Logan visi pasidalijo šiltais, palaikančiais komentarais ir linkėjo jai daug meilės ir stiprybės šioje kelionėje.

DJ Fat Tony paliko komentarą su širdies simboliais ir parašė: „AŠ TAVE MYLIU X.“ Tuo tarpu rašytoja Eliza Day parašė: „Labai tave myliu.“

Amanda Holden paliko komentarą: „Siunčiu tau labai daug meilės.“

Gabby Logan pridėjo: „Siunčiu tau daug meilės.“

Davina taip pat ragino visus, kurie nerimauja dėl savo sveikatos, neignoruoti simptomų ir reguliariai tikrintis. 

