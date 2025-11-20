 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

TV laidos žvaigždė pranešė liūdną žinią: „Vakar sužinojau“

2025-11-20 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 20:00

Televizijos laidos „This Morning“ žvaigždė Michelle Elman vėl ruošiasi smegenų operacijai. Moteris atskleidė, planuoja operaciją kitais metais.

Ranka, lašeinė (nuotr. 123rf.com)

Televizijos laidos „This Morning“ žvaigždė Michelle Elman vėl ruošiasi smegenų operacijai. Moteris atskleidė, planuoja operaciją kitais metais.

0

Kaip pranešė dailystar.co.uk, televizijos žvaigždei buvo diagnozuota būklė, vadinama hidrocefalija.

Tai sukelia skysčio kaupimasis smegenyse, kuris didina spaudimą ir gali būti mirtinas, jei jo nebus gydoma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešė liūdną žinią

Michelle pasidalijo informacija socialiniuose tinkluose, kad paaiškintų situaciją savo sekėjams.

Savo „Instagram“ istorijoje ji parašė: „Vakar sužinojau, kad man reikia dar vienos smegenų operacijos. Vėl turiu cistą smegenyse, o taip pat magnetas mano smegenyse turi būti pakeistas.“

Michelle gyvena su metalo magnetu savo smegenyse, kurį gydytojai įdėjo, kad kontroliuotų skysčio tekėjimą ir sumažintų jo kaupimąsi.

Ji tęsė: „Tai nėra skubu, bet būtina, todėl dabar turiu nuspręsti, kada suplanuoti operaciją, kad kuo mažiau sutrikdyčiau savo gyvenimą. Neišvengiamai turėsiu sustabdyti savo gyvenimą ir susitvarkyti su šia situacija, greičiausiai tai bus kitais metais, bet iki tol – viskas vyksta įprasta tvarka.“

Tai nėra pirmas kartas, kai Michelle turi smegenų operaciją. Anksčiau ji atskleidė, kad kovojo su smegenų augliu. Dėl įvairių sveikatos sutrikimų ji yra patyrusi 15 operacijų.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

