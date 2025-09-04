Turinio kūrėja Milana Bernatavičiūtė atsivėrė apie nėštumą: „Labai pykau ant savęs“

Portalo tv3.lt skaitytojams ji sutiko pirmą kartą atvirai papasakoti ne tik apie laukimo džiaugsmą, bet ir apie vidinius pokyčius, kodėl nusprendė apie nėštumą viešai pranešti kuo vėliau, bei kokius absurdiškiausius patarimus yra išgirdusi per pirmuosius laukimo mėnesius.
Ilgai laukta žinia, pakeitusi viską
Sužinojusi, jog gyvenime pasirodys naujas šeimos narys, turinio kūrėja Milana Bernatavičiūtė negalėjo sulaikyti džiaugsmo ir patyrė net lengvą šoką.
„Atrodo, net sunku patikėti: „Ar tikrai tai vyksta su mumis?“ Tai buvo labai laukta žinia, kurią sutikome su šypsenomis ir jauduliu“, – džiaugsmingai pasakoja būsima mama.
M. Bernatavičiūtė prasitaria, jog tapti mama ji svajojo jau labai ilgai, o vaikai jai visuomet buvo artimi: „Daug metų dirbau su jais mokyklose, stovyklose, taip pat kaip auklė privačiose šeimose. Jie mane įkvepia, todėl mintis apie nuosavą šeimą visada buvo širdyje.“
Kalbėdama apie kelią iki šios žinios, Milana prisipažįsta – tokios svajonės laukimas kartais atrodė ilgas ir varginantis, bet konsultacijos su gydytojais nuramino: „Atrodė, kad viskas trunka ilgiau nei norėtųsi, bet pasikonsultavę su gydytojais sužinojome, kad iki metų trukmės bandymai – tai visiškai normalu. Tai labai nuramino. Tad dabar, pažvelgus atgal, suprantu – mūsų kelionė tikrai nebuvo sunki ar ilga. Priešingai – ji buvo kupina vilties, laukimo ir širdžiai brangių akimirkų.“
„Tai buvo mūsų paslaptis, mūsų mažas stebuklas“
Pirmasis žmogus, kuriam Milana pasakė apie nėštumą, buvo jos vaikinas. „Tuo metu nenorėjau, kad kas nors kitas sužinotų – tai buvo labai asmeniška ir jautru, norėjosi šią didžiulę žinią pasilaikyti tik sau ir jam. Tai buvo paslaptis, mūsų mažas stebuklas, apie kurį norėjosi tylėti dar bent kurį laiką“, – prisipažįsta turinio kūrėja.
„Jo reakcija buvo labai žmogiška – pirmiausia šoko būsena, net akimirką nesuprato, ar tai tikra“, – juokiasi M. Bernatavičiūtė.
Ji pasakoja, jog šokui atslūgus, džiaugsmas buvo pats tyriausias. Anot jos, laukimo laikotarpis porą dar labiau suartino.
„Dabar, kai jau einame per šią nėštumo kelionę kartu, labai aiškiai matau, kaip jis rūpinasi, palaiko ir stengiasi kiekviename žingsnyje. Jo pagalba man šiuo nelengvu laikotarpiu – neįkainojama“, – atvirauja Milana.
Kodėl Milana delsė dalintis žinia viešai
Kalbėdama apie socialinius tinklus, Milana pasakoja, kad apie nėštumą pasauliui pranešė po beveik pusės metų.
Nors buvo įsitikinusi, jog apie nėštumą praneš visiems tik sužinojusi, viskas įvyko priešingai: „Pirmuosius tris mėnesius apie tai nežinojo niekas, net artimiausi žmonės – sąmoningai nusprendėme palaukti, nes tai laikotarpis, kai yra didžiausia rizika, ir norėjosi šią jautrią naujieną pasilaikyti tik sau.“
Patiems artimiausiems žmonėms pora apie naująjį šeimos narį pranešė tik praėjus keturiems-penkiems mėnesiams. Ji tikina, jog vidinis pasiruošimas, jaukumas ir noras pasidalyti naujiena padėjo priimti sprendimą ją pagaliau atskleisti viešai.
„Tik tada, kai pilvukas jau ėmė ryškėti, o mano darbas yra susijęs su socialiniais tinklais – kur labai sunku ką nors nuslėpti – supratau, kad ilgai neišeis laikyti šios žinios tik sau“, – apie tai, kodėl nusprendė pagaliau pasidalinti džiugia žinia, pasakoja Milana.
Pasak M. Bernatavičiūtės, socialiniuose tinkluose galima išgirsti įvairiausių nuomonių, bet visas jas turinio kūrėja priima ramiai.
„Teigiamos žinutės, kurių sulaukiu tikrai daug, ypač iš moterų, kurios pačios neseniai išgyveno nėštumą ar šiuo metu jį išgyvena, labai palaiko. Kol kas socialiniuose tinkluose nejaučiu jokio spaudimo“, – džiaugiasi mergina.
Milana taip pat pastebi, kad sekėjų auditorija dabar keičiasi kartu su ja. Anot turinio kūrėjos, jos nėštumu domisi daug žmonių, o į visas žinutes ji net nespėja atrašyti.
„Jei anksčiau dauguma sekėjų buvo paauglės ar labai jauni žmonės, dabar vis labiau pereiname į šiek tiek brandesnį gyvenimo etapą – suaugusiųjų „skyrelį“. Ir tai yra labai gražu, nes kartu su manimi auga ir mano bendruomenė“, – šypteli Milana.
Savo paskyrose turinio kūrėja siekia dalintis ne patarimais ar aiškinti, kaip reikėtų elgtis, o perteikti tik savo asmeninę patirtį: „Mano turinys yra tarsi dienoraštis arba knyga, kurioje dalinuosi tuo, ką jaučiu ir išgyvenu. Ir kai moterys parašo, kad jaučiasi suprastos, kad supranta, jog jos nėra vienos – tai yra pats gražiausias šios kelionės atgalinis ryšys. Tai nėra tobulas paveikslėlis – tai tikras gyvenimas, o būtent to šiandien labai reikia.“
Asmeninis burbulas – būtinas norint išlikti autentiška
Tačiau yra ir akimirkų, kurias Milana pasilieka tik savo šeimos ratui.
„Ne viskuo norisi dalintis viešai. Yra temų, kurios šiuo metu man dar per jautrios arba tiesiog per asmeniškos, kad apie jas kalbėčiau dabar. Galbūt ateityje, kai viskas subręs viduje, apie kai kurias patirtis galėsiu pasidalinti plačiau“, – portalui tv3 išpažįsta M. Bernatavičiūtė.
Apie tai, kad kai kuriuos dalykus reikia pasilaikyti sau, Milana kalba atvirai: „Man labai svarbu išlaikyti tą vidinę erdvę, kurioje galiu tiesiog būti – be spaudimo viską pasakoti iki smulkmenų. Manau, kad tai padeda išlikti autentiška, neprarasti savęs ir nepamesti tikrų jausmų šurmulyje.“
Kas nuo laukimo pradžios pasikeitė labiausiai
Naujasis gyvenimo etapas būsimai mamai atnešė daugybę pokyčių tiek fiziškai, tiek emociškai.
„Labiausiai pasikeitė mano savijauta ir emocinis jautrumas. Hormonai tikrai veikia – tapau itin jautri, ir kartais net visai nekaltos frazės sukelia ašaras. Bet tai visiškai normalu, kai esi nėščia“, – dalinasi Milana.
Visgi, svarbiausias pokytis, kaip prasitaria pati M. Bernatavičiūtė, buvo savęs pamilimas: „Tai atėjo ne per išvaizdą, o per naują suvokimą – mano kūnas dabar kuria gyvybę. Pradėjau žiūrėti į save švelniau, priimti su viskuo, nebekritikuoti. Įdomu tai, kad anksčiau, turėdama gal net „gražesnį“ kūną, jausdavausi negraži. Dabar tikrai suprantu, kaip neteisingai tada save mačiau.“
Ritualai ir vaikelio vardas
Tarp mielų ritualų, kuriuos jau dabar daro dėl būsimo vaikelio, Milana pamini pasikalbėjimus su pilvuku: „Kartais tiesiog glostau jį ir pasakoju, ką veikiu, kaip jaučiuosi ar kaip laukiu to momento, kai pagaliau susitiksim. Atrodo keistoka, bet tuo pačiu taip jauku ir natūralu.“
Visgi, būsimo vaikelio vardo Milana dar neatskleidžia – vaikelio lytį ir vardą pora nori laikyti paslaptyje bent iki gimimo. „Manome, kad vardas nuskambės dar ypatingiau, kai jį pirmą kartą ištarsime jau laikydami mažylį ant rankų“, – džiūgauja M. Bernatavičiūtė.
Absurdiškiausi girdėti patarimai
Patarimų, kuriuos tenka išgirsti, pasak Milanos, ne tiek ir daug – dažniausiai žmonės reaguoja į tai, kai ji suvalgo kažką „nesveiko“.
„Tada iškart išgirstu kategoriškus pareiškimus: „Nėštumo metu visiškai negalima! Kenkia vaikui!“ Bet, tiesą sakant, mano mama, kai laukėsi manęs, valgė daug greito maisto – ir štai, gimiau sveika, viskas gerai“, – juokiasi turinio kūrėja.
„Manau, kad svarbiausia – saikas ir vidinė ramybė, – pripažįsta ji pati, – Man svarbiausia klausyti savo kūno, gydytojų ir pasitikėti tuo, kaip jaučiuosi. Kaip nusiteiksi, taip viskas ir klostysis.“
„Pradžioje labai pykau ant savęs“
Naujasis etapas Milanai atneša ir naują požiūrį į darbo bei poilsio balansą. „Pradžioje labai pykau ant savęs – ypač kai matydavau, kaip kiti žmonės dirba, sportuoja, gyvena aktyviai, o aš vos judu iš lovos iki virtuvės ir atgal. Kadangi visada buvau labai veikli, darboholikė, man buvo sunku susitaikyti su mintimi, kad dabar turiu pristabdyti“, – atvirauja pašnekovė.
Visgi, bėgant laikui M. Bernatavičiūtė suprato, jog jos kūnas turi ilsėtis, kadangi savyje ji kuria naują gyvybę: „Pamažu pradėjau mažiau apsikrauti, labiau atsipalaiduoti ir tiesiog mėgautis tuo, ką dabar išgyvenu. Pradėjau leisti sau dienas gyventi lėčiau, su mažiau spaudimo „būti produktyviai“, nes žinau, kad šis ramus etapas laikinas. O kai vaikelis gims – vėl prasidės tikras veiksmas!”
Turinio kūrėja juokiasi, jog apie ją ir jos pokyčius daugiau galėtų papasakoti jos vaikinas: „Jo žodžiais, pradėjau kur kas labiau rūpintis savimi, net jei anksčiau kai kurių dalykų nenorėdavau daryti, dabar tiesiog darau, nes suprantu, kad tai svarbu. Jis sako, kad pasidariau kaip „maža mergaitė“, bet labai mielai tai sako. Ir gal tame yra tiesos: esu švelnesnė, jautresnė, labiau atsigręžusi į save.“
