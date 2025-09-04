Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mokytoja atskleidė nekenčiamiausius vaikų vardus: tarp jų – 1 itin populiarus Lietuvoje

2025-09-04 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 10:20

Mokytoja atskleidė, kokie vaikų vardai jai yra patys nekenčiamiausi – jie jai bjaurūs ne skambesiu, bet tuo, kokie yra šių vardų nešiotojų charakteriai. Be to, ji išskyrė ir vardą, kurį pamačiusi moksleivių sąraše visada džiaugiasi.

Moksleiviai, mokykla (nuotr. 123rf.com)

Mokytoja atskleidė, kokie vaikų vardai jai yra patys nekenčiamiausi – jie jai bjaurūs ne skambesiu, bet tuo, kokie yra šių vardų nešiotojų charakteriai. Be to, ji išskyrė ir vardą, kurį pamačiusi moksleivių sąraše visada džiaugiasi.

REKLAMA
9

Vaikams po vasaros atostogų grįžus į mokyklą, darbo netrūksta ir mokytojams – visi kimba į darbus ir mokymo procesą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išdavė nekenčiamiausius vaikų vardus

Kai kurie mokytojai dar tik artimiau susipažįsta su naujais mokiniais, tačiau viena mokytoja sako, kad vien išgirdus kelis vardus žino, kad laukia bėdos, rašo thesun.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Po šešerių metų darbo vidurinėje mokykloje ispanų kalbos mokytoja atskleidė, kad suprato, jog kai kurie vardai jai tiesiog bjaurūs – ne dėl skambesio, bet dėl to, kokie būna turinčiųjų tokius vardus charakteriai.

REKLAMA

„Benai visada atrodo kaip angelai, bet yra didžiausi išdykėliai“, – „Fabulous“ sakė mokytoja.

Išduodama kitą vardą, kurį išvydus sąraše net šiurpsta oda, mokytoja atskleidė, kad „Maiklai yra atnešantys daugiausia vargo“. O, pasak mokytojos, kiekviena Maryam, kurią ji mokė, buvo itin „ugninga“.

Tačiau yra ir nemažai vardų, kuriuos išgirdusi ji džiaugiasi turėdama tokius mokinius. „Andriai visada yra darbštūs ir mandagūs“, – pastebėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

„Visada laukiu, kol galėsiu mokyti bent vieną Sarą“, – pridūrė mokytoja.

Anksčiau kita mokytoja atskleidė savo per visus darbo metus girdėtą patį bjauriausią ir keisčiausią vardą, tai – Thank God (liet. Ačiū Dievui). Tai, anot jos, buvo ne tik bjauriausias girdėtas vardas, bet ir vienas „sunkiausių“ mokinių.

Šio vardo nešiotojas tikrai nebuvo dovana, priešingai – tikras chaoso kėlėjas, vis kenkdavęs kitiems, neduodavęs ramybės ir trikdęs visas pamokas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naujagimis (nuotr. Shutterstock.com)
Naujagimei vardą davę tėvai iškart pasigailėjo savo sprendimo: nori kuo skubiau pakeisti

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
M.K.
M.K.
2025-09-04 10:43
Jai neturi apie ką rašyti,tai ištrauki kažką TikTok ir paleidi.
Atsakyti
2025-09-04 11:03
ką čia per nesąmones rašote? Geriau parašykite apie 6-os klases "vadovėlius" pilnus erotinių paveikslėlių ir tokiems vaikams nereikalingos , juos seksualizuojančios informacijos.
Atsakyti
Prasideda patyčios
Prasideda patyčios
2025-09-04 11:07
Durnesnės rašliavos jau neįmanoma įdėti? O mūsų portaliukas sugeba atrasti kvaištelėjusios mokytojos "analizę". Taip skatinate patyčias, ar ne?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų