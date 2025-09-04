Mokytoja atskleidė nekenčiamiausius vaikų vardus: tarp jų – 1 itin populiarus Lietuvoje

Vaikams po vasaros atostogų grįžus į mokyklą, darbo netrūksta ir mokytojams – visi kimba į darbus ir mokymo procesą.
Išdavė nekenčiamiausius vaikų vardus
Kai kurie mokytojai dar tik artimiau susipažįsta su naujais mokiniais, tačiau viena mokytoja sako, kad vien išgirdus kelis vardus žino, kad laukia bėdos, rašo thesun.co.uk.
Po šešerių metų darbo vidurinėje mokykloje ispanų kalbos mokytoja atskleidė, kad suprato, jog kai kurie vardai jai tiesiog bjaurūs – ne dėl skambesio, bet dėl to, kokie būna turinčiųjų tokius vardus charakteriai.
„Benai visada atrodo kaip angelai, bet yra didžiausi išdykėliai“, – „Fabulous“ sakė mokytoja.
Išduodama kitą vardą, kurį išvydus sąraše net šiurpsta oda, mokytoja atskleidė, kad „Maiklai yra atnešantys daugiausia vargo“. O, pasak mokytojos, kiekviena Maryam, kurią ji mokė, buvo itin „ugninga“.
Tačiau yra ir nemažai vardų, kuriuos išgirdusi ji džiaugiasi turėdama tokius mokinius. „Andriai visada yra darbštūs ir mandagūs“, – pastebėjo ji.
„Visada laukiu, kol galėsiu mokyti bent vieną Sarą“, – pridūrė mokytoja.
Anksčiau kita mokytoja atskleidė savo per visus darbo metus girdėtą patį bjauriausią ir keisčiausią vardą, tai – Thank God (liet. Ačiū Dievui). Tai, anot jos, buvo ne tik bjauriausias girdėtas vardas, bet ir vienas „sunkiausių“ mokinių.
Šio vardo nešiotojas tikrai nebuvo dovana, priešingai – tikras chaoso kėlėjas, vis kenkdavęs kitiems, neduodavęs ramybės ir trikdęs visas pamokas.
