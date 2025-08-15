Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Naujagimei vardą davę tėvai iškart pasigailėjo savo sprendimo: nori kuo skubiau pakeisti

2025-08-15 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 17:00

Sugalvoję naujagimei vardą, tėvai vos grįžę iš ligoninės pasigailėjo dėl to, kokį jį išrinko. Dabar mama sako norinti kuo greičiau pakeisti dukros vardą, kad išvengtų „neapykantos sau“.

Naujagimis (nuotr. Shutterstock.com)

Sugalvoję naujagimei vardą, tėvai vos grįžę iš ligoninės pasigailėjo dėl to, kokį jį išrinko. Dabar mama sako norinti kuo greičiau pakeisti dukros vardą, kad išvengtų „neapykantos sau“.

0

Vardo išrinkimas naujagimiui yra sudėtingas sprendimas, jei dar neturite idėjų. O jį renkant reikia apsvarstyti daugybę dalykų – nuo vardo reikšmės iki galimų trumpinimų ar pravardžių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai, sprendimas, kokį vardą duoti vaikui, priklauso jums, tačiau dauguma stengiasi pasirinkti tokį vardą, kuris, jų manymu, patiks vaikui augant.

Dukros vardą nori kuo skubiau pakeisti

Tačiau praėjus vos dviem savaitėms po dukros gimimo mama jau gailisi dėl vardo, kurį jai suteikė, rašo mirror.co.uk.

Ir nepaisant to, kad vardas jau oficialiai užregistruotas, ji svarsto jį pakeisti, nes kitaip rizikuotų „visą gyvenimą savęs nekęsti“. 

Turinio kūrėja Kate, kuri dažnai dalijasi „pasidaryk pats“ vaizdo įrašais savo „TikTok“ paskyroje @madam.sandler_, neseniai savo 44,4 tūkst. sekėjų paklausė, ar „prieštaringa“ pakeisti naujagimio vardą vos išėjus iš ligoninės.

„Nežinau, bet mes tai padarysime, kitaip aš savęs nekęsiu visą jos gyvenimą“, – reziumavo ji.

Kate paaiškino, kad jie teisiškai pakeis vos dviejų savaičių kūdikio vardą, nes vos grįžę iš ligoninės pajuto „pasigailėjimą dėl kūdikio vardo“.

Mama teigė, kad visą nėštumo laikotarpį buvo sunku sugalvoti vardą, todėl kai sulaukė skambučio, kad jau po 30 minučių reikės pasakyti, kokį vardą įrašyti į gimimo liudijimą, jie pasirinko tai, kas, jų manymu, buvo „saugus variantas“.

Kate sakė, kad jie pasirinko vardą Margaret – tai buvo jos vyro močiutės vardas. Iš pradžių jie manė, kad galės sugalvoti kokį nors trumpinį, nes ji „tiesiog neatrodo kaip Margaret“.

Tačiau, nepaisant bandymų ją vadinti Midge, Margot ar net Molly, nė vienas vardų „neprilipo“.

„Kiekvieną kartą, kai į ją žiūriu, man norisi verkti, nes jos vardas yra Margaret, bet ji neatrodo kaip Margaret, ir man tas vardas nepatinka. Aš jo nekenčiu, jis jai tiesiog netinka. Tai ne jos vardas“, – pridūrė mama.

Kate prisipažino, kad, žiūrėdama į dukrą, ji mato „Madeline“ – vardą, kuris jiems patiko jau anksčiau, bet nuolat keitė nuomonę.

Internautų nuomonės dėl vaiko vardo išsiskyrė

Komentaruose mama sulaukė daug palaikymo dėl savo sprendimo. Vienas žmogus rašė: „Keiskite dabar. Nelaukite. Nekaltinu jūsų – hormonai siaučia, o stresas dar didesnis.

Jei vardas neatrodo tinkamas, jis ir nėra tinkamas. Mes jau turime išsirinkę vardą antram vaikui, bet neįsipareigosime iki gimimo. Jei atrodytų, kad netinkamas, keisčiau ir aš.“

„Darykite tai! Geriau anksčiau nei vėliau“, – ragino kitas. O trečiasis pridūrė: „Taip, pakeiskite jos vardą. Jūs geriausiai savo širdyje žinote, koks turėtų būti jos vardas. Ligoninėje patiriama daug spaudimo per labai trumpą laiką.“

Vis dėlto dalis internautų teigė, kad ir vardas Margaret – puikus. Vienas asmuo rašė: „Aš esu Margaret, bet visi mane vadina Maggie! Labai myliu savo vardą ir nuolat sulaukiu komplimentų.“

Kitas komentatorius pridūrė: „Man iš tikrųjų labiau patinka vardas Margaret nei Madeline. Bet jai tik dvi savaitės, todėl drąsiai keiskite, jei jaučiate poreikį – ji to neprisimins. Tiesiog vėliau galės papasakoti smagią istoriją.“

