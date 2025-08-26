Atskleidė labiausiai nekenčiamus vaikų vardus: tarp jų – 1 neretas vardas Lietuvoje

L. Wattenberg atliko išsamią apklausą, peržvelgė populiariausius vardus ir analizavo, kurie vardai tėvams kelia problemų ar net nerimą.
Ekspertė pabrėžia, kad kai kurie vardai gali atrodyti „pernelyg agresyvūs“ ar „unikaliai keisti“, o tai lemia jų nepopuliarumą, rašoma thesun.co.uk.
„Įdomu sužinoti, kokių vardų žmonės spontaniškai nekenčia“, – sako ji.
Nekenčiami mergaičių vardai
Labiausiai nekenčiamas mergaitės vardas – Nevaeh, reiškiantis „dangus“, parašytas atvirkščiai.
L. Wattenberg paaiškina, kad šis vardas sukėlė prieštaringas nuomones dėl savo neįprastos rašybos. Vardas egzistuoja tik nuo 1990-ųjų ir 2007 m. tapo 31-uoju populiariausiu kūdikio vardu.
Kiti nekenčiami mergaičių vardai yra Destiny ir Hope. Pasak ekspertės, „daugelis žmonių šiuos vardus sieja su egzotiškais šokėjais, o antra, žmonėms nepatinka vardai, kurie vaikui tiesiogiai priskiria dorybę“.
Dažniausiai nekenčiamų vardų sąraše pasitaikanti pirmoji vardo raidė (inicialas) buvo M – Madison, Mackenzie, McKenna ir Makayla. Tradiciškesni vardai, tokie kaip Bertha ir Gertrude, taip pat buvo vertinami neigiamai.
Vardas Addison nemėgstamas dėl vyriško vardo moteriškos formos, o Kaitlyn – dėl „išgalvotos“ rašybos. Tarp garsenybių, turinčių šiuos vardus, yra „TikTok“ žvaigždė Addison Rae, dainininkė Madison Beer ir aktorė Kaitlyn Dever.
Nemėgstami berniukų vardai
Tarp berniukų labiausiai nekenčiamas vardas – Jayden (su rašybos variantais: Jaden, Jaydin, Jaydan, Jaydyn, Jaydon).
L. Wattenberg atkreipia dėmesį, kad daug nekenčiamų berniukiškų vardų rimuojasi: Brayden, Aiden, Kaden, Hayden.
Vardas Hunter kai kuriems atrodo „pernelyg smurtinis“, Michael – „pernelyg nuobodus“, o Bentley – „firminis“ ir todėl neįdomus.
Taip pat nepopuliarūs vardai yra Tristan ir Jackson. Willas Smithas savo sūnui davė Jaden vardą, kuris, nepaisant rašybos variantų, tapo labiausiai nekenčiamu berniuko vardu.
