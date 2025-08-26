Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė labiausiai nekenčiamus vaikų vardus: tarp jų – 1 neretas vardas Lietuvoje

2025-08-26 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 14:20

Kūdikių vardų ekspertė Laura Wattenberg sudarė sąrašą dešimties labiausiai nekenčiamų mergaičių ir berniukų vardų. Jos tyrimai atskleidė, kodėl tam tikri vardai sukelia žmonėms stiprius neigiamus jausmus ir kaip tai siejasi su skambesiu, rašyba ar kultūrinėmis asociacijomis.

Verkiantis vaikas (nuotr. Shutterstock.com)

Kūdikių vardų ekspertė Laura Wattenberg sudarė sąrašą dešimties labiausiai nekenčiamų mergaičių ir berniukų vardų. Jos tyrimai atskleidė, kodėl tam tikri vardai sukelia žmonėms stiprius neigiamus jausmus ir kaip tai siejasi su skambesiu, rašyba ar kultūrinėmis asociacijomis.

1

L. Wattenberg atliko išsamią apklausą, peržvelgė populiariausius vardus ir analizavo, kurie vardai tėvams kelia problemų ar net nerimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekspertė pabrėžia, kad kai kurie vardai gali atrodyti „pernelyg agresyvūs“ ar „unikaliai keisti“, o tai lemia jų nepopuliarumą, rašoma thesun.co.uk.

„Įdomu sužinoti, kokių vardų žmonės spontaniškai nekenčia“, – sako ji.

Nekenčiami mergaičių vardai

Labiausiai nekenčiamas mergaitės vardas – Nevaeh, reiškiantis „dangus“, parašytas atvirkščiai.

L. Wattenberg paaiškina, kad šis vardas sukėlė prieštaringas nuomones dėl savo neįprastos rašybos. Vardas egzistuoja tik nuo 1990-ųjų ir 2007 m. tapo 31-uoju populiariausiu kūdikio vardu.

Kiti nekenčiami mergaičių vardai yra Destiny ir Hope. Pasak ekspertės, „daugelis žmonių šiuos vardus sieja su egzotiškais šokėjais, o antra, žmonėms nepatinka vardai, kurie vaikui tiesiogiai priskiria dorybę“.

Dažniausiai nekenčiamų vardų sąraše pasitaikanti pirmoji vardo raidė (inicialas) buvo M – Madison, Mackenzie, McKenna ir Makayla. Tradiciškesni vardai, tokie kaip Bertha ir Gertrude, taip pat buvo vertinami neigiamai.

Vardas Addison nemėgstamas dėl vyriško vardo moteriškos formos, o Kaitlyn – dėl „išgalvotos“ rašybos. Tarp garsenybių, turinčių šiuos vardus, yra „TikTok“ žvaigždė Addison Rae, dainininkė Madison Beer ir aktorė Kaitlyn Dever.

Nemėgstami berniukų vardai

Tarp berniukų labiausiai nekenčiamas vardas – Jayden (su rašybos variantais: Jaden, Jaydin, Jaydan, Jaydyn, Jaydon).

L. Wattenberg atkreipia dėmesį, kad daug nekenčiamų berniukiškų vardų rimuojasi: Brayden, Aiden, Kaden, Hayden.

Vardas Hunter kai kuriems atrodo „pernelyg smurtinis“, Michael – „pernelyg nuobodus“, o Bentley – „firminis“ ir todėl neįdomus.

Taip pat nepopuliarūs vardai yra Tristan ir Jackson. Willas Smithas savo sūnui davė Jaden vardą, kuris, nepaisant rašybos variantų, tapo labiausiai nekenčiamu berniuko vardu.

Į viršų