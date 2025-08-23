Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Mokslininkai atskleidė, koks vardas pritraukia sėkmę: štai koks jis

2025-08-23 16:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-23 16:30

Ar vardas gali lemti mūsų gyvenimo sėkmę? Pasak mokslininkų, mistikų ir paprastų žmonių, atsakymas – taip. Vienas vardas pasaulyje vis tik išsiskiria labiau nei kiti ir yra tituluojamas kaip labiausiai pritraukiantis sėkmę.

Verkiantis vaikas (nuotr. 123rf.com)

3

Šis vardas – Krisas, sutrumpintas iš Christopherio. Jis laikomas laimės, sėkmės ir pozityvios energijos simboliu. Nuo neurobiologinių tyrimų iki senovės tradicijų bei apklausų – visur šis vardas pasirodo kaip ypatingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O gal tai tik sutapimas? Pažiūrėkime, ką sako mokslas, mistika ir kasdieniai pavyzdžiai, rašoma medium.com.

Mokslas ir mistika už Kriso vardo

Psichologiniai tyrimai rodo, kad trumpi, aiškūs vardai sukelia pasitikėjimą ir greitesnę reakciją. „Chris“ skamba užtikrintai – jo garsai aktyvuoja smegenų atlygio centrus, todėl vardas lengvai įsimenamas ir siejamas su kompetencija.

Neatsitiktinai žmonės, pavadinti Kriso vardu, dažnai sulaukia palankumo tiek darbe, tiek kasdienybėje.

Mistinė šio vardo pusė dar įspūdingesnė. Christopheris reiškia „Kristaus nešėjas“, o šventasis Kristoforas laikomas keliautojų globėju.

Numerologijoje šis vardas siejamas su klestėjimu ir atsparumu, o astrologai jį įvardija kaip vieną iš labiausiai teigiamą energiją skleidžiančių vardų. Tad Kriso vardas tarsi jungia mokslą ir senąsias tradicijas.

Kodėl visi myli šio vardo savininkus?

Apklausos patvirtina, kad Krisas – vienas iš labiausiai su sėkme siejamų vardų pasaulyje. Tyrimai rodo, kad Krisai dažniau jaučiasi patenkinti savo gyvenimu ir dažniau sulaukia palankių aplinkybių.

Be to, realūs pavyzdžiai kalba patys už save – Chrisas Hemsworthas, Chrisas Evansas, Chrisas Prattas ar Chrisas Pine'as yra ne tik sėkmingi, bet ir mėgstami viso pasaulio.

Socialiniai tyrimai atskleidžia ir dar vieną fenomeną – žmonės, turintys šį vardą, dažnai kelia aplinkiniams daugiau pasitikėjimo, todėl jų komandos ar draugų būriai būna laimingesni bei labiau motyvuoti.

Kitaip tariant, šio vardo savininkai ne tik pats plaukia ant sėkmės bangos, bet ir padeda ją kurti kitiems.

