TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Moteris nori pakeisti dukros vardą: baiminasi 1 dalyko

2025-09-03 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 16:55

Kūdikio vardo pasirinkimas yra svarbus sprendimas. Vardas, kurį duodate savo vaikui, liks su juo visą gyvenimą, nebent jis nuspręs jį pakeisti, kai bus vyresnis, todėl pasirinkti vieną vardą, kuris jums patinka labiausiai, kai kuriems tėvams gali būti labai sunki užduotis. Socialiniame tinkle mama pasidalijo savo istorija apie suteiktą vardą dukrai, dėl kurio dabar gailisi.

Verkiantis vaikas (nuotr. 123rf.com)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei turite keletą vardų, kuriuos svarstote savo kūdikiui, bandydami išsirinkti tik vieną, galite jaustis taip, kad po vaiko gimimo galite to gailėtis, skelbė mirror.co.uk.

Nori pakeisti vardą

Iš tiesų, būtent tokioje situacijoje atsidūrė viena mama. Ji sakė, kad pasirinko vardą, kuris, jos manymu, jai patiks, bet po dviejų mėnesių ji pradėjo nerimauti, kad jis yra „per daug paplitęs“.

„Reddit“ tinkle paskelbtame įraše mama atskleidė, kad savo dukrą pavadino Sofija.

Tačiau praėjus dviem mėnesiams po dukters gimimo mama sužinojo, kad Sofija yra „labai dažnas“ vardas, ir dabar gailisi savo pasirinkimo, nes norėjo savo vaikui duoti kažką unikalesnio.

Ji socialiniame tinkle rašė: „Mano kūdikis dabar yra dviejų mėnesių, ir aš pradėjau labai gailėtis, kad pavadinau ją Sofija. Iš dalies tai yra todėl, kad tai nebuvo mano pirmasis pasirinkimas. Aš jaučiau spaudimą rinktis iš riboto vardų sąrašo dėl mūsų daugiakultūrinės kilmės (ji yra italė, britė, prancūzė ir Artimųjų Rytų kilmės).

Norėjome vardo, kuris skambėtų pažįstamai ir tiktų įvairioms kultūroms, kad ji galėtų jaustis susijusi su savo paveldėjimu. Mano vardų sąraše buvo Sara ir Nora, bet Sofija buvo geriausias pasirinkimas abiem mūsų šeimoms.

Problema ta, kad mes ką tik persikėlėme į Italiją dėl darbo, o čia šis vardas yra labai paplitęs. Aš jį girdžiu visur ir atrodo, kad kas antra mergaitė yra pavadinta Sofija. Prieš persikraustydama čia, sąžiningai sakau, nebuvau sutikusi nė vienos mergaitės su tokiu vardu, todėl nesuvokiau, koks jis populiarus Italijoje. Dabar pradedu abejoti savo pasirinkimu.“

Mama dabar svarsto galimybę pakeisti dukros vardą, nes nenori, kad ji vėliau gyvenime „jaustųsi nelaiminga“, jei „atsidurs klasėje, kurioje bus daugybė kitų Sofija vardo savininkių“.

Komentatoriai pateikė savo nuomonę

Paprašydama pagalbos kitų „Reddit“ vartotojų, ji pridūrė: „Ką manote apie vardą Sofija apskritai? Ar manote, kad tai geras vardas, kuris ir po 10 metų bus stiprus ir gražus? Ar svarbu, kad jis toks paplitęs? Nenoriu gailėtis, kad nepakeičiau jo, kol ji dar tokia jauna ir nesuvokia.“

Komentuotojai ragino mamą nekeisti dukros vardo. Daugelis jų atkreipė dėmesį, kad daugumai vaikų „nesvarbu“, ar jų vardas yra unikalus, ir paprastai tai rūpi tik tėvams.

Vienas asmuo sakė: „Manau, kad tėvai labiau rūpinasi tuo, kad jų vaikui būtų duotas unikalus vardas, nei vaikas rūpinasi tuo, kad turėtų unikalų vardą.“

Kitas pridūrė: „Sofija yra gražus vardas – jis klasikinis, gražus ir populiarus ne be priežasties. Žinau, kad kiekvienas šiuo klausimu turi skirtingą nuomonę, bet kaip žmogus, turintis dažną vardą, aš niekada nesijaudinau dėl to, kad mokykloje mano klasėje buvo „vardų dvyniai“.

 

