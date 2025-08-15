Moters išrinktas vardas dukrai įsiutino giminaičius: praminė blogiausiu pasaulyje

Renkant vaikui vardą, reikia susitaikyti su tuo, kad jis ne visiems patiks. Viena būsima mama skaudžiai tuo įsitikino, kai jos pasirinkimas sukėlė audringą reakciją vyro šeimoje. Anot jo sesers, tai „blogiausias vardas pasaulyje“, kuris „neturėtų būti leidžiamas“.
Prakalbo apie vaiko vardą
Apie situaciją ji nusprendė papasakoti „Reddit“ forume. Ten moteris atskleidė, kad jos brolis su žmona ruošiasi dukrą pavadinti „Alibi“. Taip, lygiai taip pat, kaip žodis, reiškiantis pateisinimą nusikaltimo metu.
Pasak jos, šis vardas kilo gana netikėtai – brolio žmona skaitė knygą, užsimerkė, pirštu bakstelėjo į atsitiktinį žodį ir pasirinko jį kaip būsimos dukros vardą. Vėliau ji esą ėmė vis dažniau jį matyti skirtingose vietose, o galutinai įtikėjo jo tinkamumu po sapno, kuriame dukra jai pati prisistatė kaip Alibi.
Moteris teigė, kad būsimi tėvai vardu labai didžiavosi – jis jiems atrodė egzotiškas, paslaptingas ir unikalus. Jie taip pat akcentavo, kad šio vardo nereikėtų trumpinti, nes pranyktų visa jo esmė.
Tačiau šeimos pokalbio metu per „Zoom“ sesuo nebeišlaikė ir spontaniškai išrėžė: „Tai blogiausias vardas, kokį esu girdėjusi. Jūs rimtai?“
Toks komentaras įžeidė būsimą mamą, kuri dabar reikalauja atsiprašymo ir nori, kad ji pripažintų apsigalvojusi.
„Aš jau atsiprašiau, kad ją įžeidžiau, bet nesiruošiu meluoti, jog dabar man vardas patinka“, – paaiškino moteris forume. – „Tiesą sakant, aš nuoširdžiai manau, kad žmonėms turėtų būti draudžiama duoti tokius vardus.“
Įrašu susidomėjo daugiau nei tūkstantis žmonių, daugelis palaikė sesers poziciją ir tikino, kad išsakyti savo nuomonę nebuvo blogai.
Vienas komentatorius rašė: „Alibi – siaubingas vardas. Vienintelis dalykas, ką tėvai dar gali padaryti – tai atsiprašyti dukters už tokį pasirinkimą.“
Kitas pridūrė: „Ši mergaitė pati netrukus prašys visų vadinti ją tiesiog Ali.“
Trečias komentavo griežčiau: „Tėvai, duodantys vaikams kvailus vardus, yra neatsakingi. Tai ne tik teisė, bet ir pareiga – galvoti apie vaiko ateitį.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!