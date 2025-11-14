 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tragiška nelaimė: žuvo žinomas socialinių tinklų kūrėjas

2025-11-14 20:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 20:18

Socialinių tinklų pasaulį sukrėtė skaudi žinia – žinomas maisto kūrėjas ir grilio entuziastas Michaelas Duarte, internete žinomas kaip FoodWithBearHands, žuvo tragiškoje nelaimėje. Jam buvo vos 30-ies.

Michael Duarte (nuotr. Instagram / 123rf.com)

Socialinių tinklų pasaulį sukrėtė skaudi žinia – žinomas maisto kūrėjas ir grilio entuziastas Michaelas Duarte, internete žinomas kaip FoodWithBearHands, žuvo tragiškoje nelaimėje. Jam buvo vos 30-ies.

0

Duarte mirė lapkričio 8-ąją, keliaudamas su šeima Teksase. Apie nelaimę pranešta jo artimųjų sukurtoje „GoFundMe“ paskyroje, o vėliau žinutę patvirtino jo atstovai, rašo people.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turinį kūrė milijonams

Kalifornijoje gyvenęs Duarte buvo vienas ryškiausių interneto maisto kūrėjų.

Jį sekė daugiau nei 2 milijonai žmonių „Instagram“, „TikTok“, „Facebook“ ir „YouTube“ platformose. Jo paskyrose – grilio receptai, barbekiu idėjos, širdį šildantys vaizdai iš virtuvės ir dažni pasirodymai su šeima.

Jo „Instagram“ biografijoje rašyta: „Mano tikslas – dalintis maistu su tais, kuriems jo labiausiai reikia.“

Mirusio influencerių atstovaujanti agentūra „Alooma Media Group“ socialiniuose tinkluose parašė jautrų įrašą:

„Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų brangaus kliento ir draugo Michaelo Duarte mirtį. Jis buvo tikras partneris, kūrybingas bendradarbis ir nuostabus žmogus. Jo šiluma ir talentas paliko žymę kiekvienam, kas su juo dirbo.“

Nelaimė įvyko kelionės metu

„GoFundMe“ puslapyje rašoma, kad Duarte „žuvo baisioje nelaimėje“ keliaudamas su savo šeima Teksase. Tikslios aplinkybės kol kas neskelbiamos.

Šeima prašo palaikymo ir maldų. „Ši tragedija užklupo visiškai netikėtai. Jessica turi pasirūpinti jo pargabenimu į Kaliforniją ir laidotuvių išlaidomis.“

Paliko žmoną ir mažametę dukrą

Duarte paliko savo žmoną Jessicą, su kuria neseniai šventė devynerių metų sukaktį, ir šešiametę dukrą Oakley.

Influenceris gimė Calipatria mieste, netoli Meksikos sienos. Jis užaugo mažame šeimos restorane, kuriame dirbo jo dėdė – jo paties vadintas „mentoriu“. Maisto ruošą Duarte pradėjo būdamas vos 14 metų.

Vėliau dirbo San Diego restoranuose, o pandemijos metu pradėjo kurti turinį nuolat.Jis buvo atviras apie savo gyvenimo sunkumus – per pandemiją patyrė sunkų emocinį etapą ir kreipėsi pagalbos.

„Mano pirmas video buvo su mano dukra. Suvokiau, kad tai mane daro laimingą. Iš pomėgio tai tapo darbu, o vėliau – kažkuo didesniu nei aš pats“, – rašė jis.

Artimieji vadina jį herojumi

Agentūra jį apibūdino kaip „atsidavusį vyrą, mylintį tėvą, brolišką žmogų ir ištikimą draugą“.

Jo sūnus Jasperas paliko ypač jautrią žinutę:„Nežinau didesnio žmogaus ir geresnio tėvo. Jo empatija ir talentas pavertė mūsų šeimą žinoma visame pasaulyje. Dabar – kitas žingsnis. Daryk, ką tik nori, sere.“

Jasperas užbaigė:„Tegul istorija tave gerbia per amžius. Bravo, Tėti.“

