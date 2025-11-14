 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Roko legenda baigia karjerą po 60 metų scenoje: gerbėjams siunčia žinutę

2025-11-14 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 19:55

Rokenrolo pasaulyje – istorinis pranešimas. 73 metų roko legenda Davidas Coverdale’as, geriausiai žinomas kaip grupių „Deep Purple“ ir „Whitesnake“ lyderis, paskelbė, kad po šešių dešimtmečių scenoje traukiasi iš aktyvios muzikinės veiklos.

Rokenrolo pasaulyje – istorinis pranešimas. 73 metų roko legenda Davidas Coverdale'as, geriausiai žinomas kaip grupių „Deep Purple" ir „Whitesnake" lyderis, paskelbė, kad po šešių dešimtmečių scenoje traukiasi iš aktyvios muzikinės veiklos.

Žvaigždė naujiena pasidalijo vaizdo įraše, kurį paskelbė „Whitesnake“ „Instagram“ ir „YouTube“ paskyrose.

„Ponios ir ponai, broliai ir seserys iš „gyvatės“ šeimos… turiu jums ypatingą pranešimą“, – kreipdamasis į gerbėjus pradėjo jis.

„Atėjo laikas nusiauti platforminius batelius“

Vaizdo įraše muzikantas prisipažino, kad kūnas per pastaruosius metus priminė, jog scenoje jam – paskutiniai metai.

„Po daugiau nei 50 metų nuostabios kelionės su jumis, su „Deep Purple“, su „Whitesnake“, su Jimmy Page'u… tapo visiškai aišku, kad atėjo metas nusiauti rokenrolo platforminius batelius ir nusiauti aptemtus džinsus“, – sakė Coverdale’as.

Rodydamas į savo plaukus jis šmaikštavo:

„Kaip matote, liūto karčiai vis dar prižiūrėti. Bet atėjo metas pasitraukti. Myliu jus visa širdimi.“

Jis padėkojo savo komandai ir gerbėjams:„Ačiū visiems muzikantams, įgulai, šeimai, gerbėjams… Ši kelionė buvo neįtikėtina. Atėjo metas tiesiog mėgautis pensija.“

Grupė sureagavo jautru prisiminimų rinkiniu

Po paskelbimo „Whitesnake“ socialiniuose tinkluose pasidalijo emocingu vaizdo įrašu – jos scenoje įamžintos akimirkos buvo sujungtos su nauju grupės dainos „Forevermore“ remiksu. Tai daugybei gerbėjų tapo tikru sentimentų pliūpsniu.

Komentaruose žmonės neslėpė liūdesio ir dėkingumo. Tarp jų – ir trečioji muzikanto žmona Cindy Coverdale, kuri parašė:

„Didžiuojuosi tavimi, brangusis. Tu tiek daug atidavei, su tiek meile ir atsidavimu. Dabar tu gali daryti viską, ko nori.“

Sūnus išsiuntė ypatingą žinutę tėvui

Coverdale’ui jautrų tribute’ą parašė ir jo sūnus Jasperas. „Nežinau didesnio žmogaus ir geresnio tėvo, – rašė jis. – Dėl jo empatijos ir talento mūsų šeima tapo žinoma visame pasaulyje. Dabar – kitas žingsnis. Daryk viską, ko tik nori, sere!“

Jasperas pridėjo ir itin jausmingą žinutę: „Tūkstančiai darbų, tūkstančiai nuostabių akimirkų. Tegul istorija tave gerbia per amžius. Bravo, Tėti.“

Roko ikona užbaigia epochos etapą

Davidas Coverdale’as gimė Šiaurės Anglijoje, tačiau 2007 m. tapo JAV piliečiu.Po išėjimo iš „Deep Purple“ 1970-ųjų pabaigoje jis įkūrė „Whitesnake“ – grupę, kuri iki šiol laikoma viena svarbiausių roko istorijoje. Pastaruosius kelerius metus dainininkas kovojo su sveikatos problemomis, todėl nuo 2022 m. jau nebekoncertuoja.

Į viršų