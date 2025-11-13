 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Atlikėjos Adele karjeroje – netikėtas posūkis

2025-11-13 20:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 20:20

Netikėta žinia iš dainininkės Adele debiutuos didžiuliame Holivudo filme su Nicholasu Houltu ir Aaronu Tayloru Johnsonu.

Adele (nuotr. SCANPIX)
8

Atlikėja atliks vaidmenį visiškai naujame mados dizainerio Tom Ford filme kartu su daugybe kitų Holivudo vardų.

0

Atlikėja atliks vaidmenį visiškai naujame mados dizainerio Tom Ford filme kartu su daugybe kitų Holivudo vardų.

Adele – dėmesio centre: žmonės atkreipė dėmesį į pakitusias kūno formas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adele – dėmesio centre: žmonės atkreipė dėmesį į pakitusias kūno formas

Pirmas kartas karjeroje

Adele vaidins kartu su aktorių legendomis Aaronu Taylor-Johnsonu ir Nicholasu Houltu filme, kuris yra pirmasis mados žvaigžde tapusio kino kūrėjo Tomo darbas per dešimtmetį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis „Deadline“ informacija, filmas bus Anne Rice romano „Cry To Heaven“ adaptacija.

Manoma, kad Tom yra parašęs scenarijų, taip pat režisuos filmą ir finansuos išlaidas per savo prodiuserinę kompaniją „Fade To Black“.

Tai bus pirmas kartas, kai Adele imasi aktorės vaidmens per savo karjerą, ir tai įvyks praėjus ketveriems metams po paskutinio jos išleisto albumo „30“.

Kylanti žvaigždė

Adele vaidins ne tik su Aaronu ir Nicholasu, bet ir su nauja kylančia vaikų žvaigžde Owenu Cooperiu.

Owenas sulaukė didelio kritikų pripažinimo už pagrindinį vaidmenį Stepheno Grahamo ir Ashley Walterso mini seriale „Adolescence“, rodytame „Netflix“.

Tai bus kitas didelis Oweno projektas po apdovanojimų pelniusio serialo sėkmės.

Filmo veiksmas vyks XVIII amžiaus Italijoje, o jame taip pat vaidins tokie talentai kaip Colin Firth, Ciarán Hinds, George MacKay ir Mark Strong.

Aktorių sąraše taip pat yra Paul Bettany, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer ir Josephine Thiesen, o sąrašą papildo Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann ir Lux Pascal.

Filmavimai jau netrukus

Suprantama, kad filmas yra pradiniame gamybos etape Londone ir Romoje, o filmavimą planuojama pradėti sausio mėnesį.

Tikimasi, kad ekrane jis debiutuos 2026 metų pabaigoje.

Tom Ford daugiau nei metus planavo dirbti prie šio filmo, bet norėjo palaukti, kol suburs žvaigždėtą aktorių komandą, prieš pradedant gamybą.

Tai bus pirmas filmas, kurį jis režisavo nuo 2016 m. juostos „Nocturnal Animals“ („Naktiniai gyvūnai“), kurioje taip pat vaidino Aaron Taylor Johnson.

Anksčiau jis dirbo su Colin Firth filme „A Single Man“ („Vienas žmogus“) 2009 m.

Tomas išgarsėjo dėl savo paties mados prekės ženklo 2005 m., prieš tai buvęs „Gucci“ ir „YSL“ kūrybos direktoriumi. Jis pardavė jį „The Estee Lauder Company“ 2023 m. už 2,8 mlrd. JAV dolerių.



