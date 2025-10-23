Adele numetė 45 kg be dietų: atskleidė, ką darė

Pasaulinė popmuzikos sensacija pirmą kartą pavergė klausytojus dar 2008-aisiais, išleidusi debiutinį albumą „19“. Tačiau pastaraisiais metais dėmesį patraukė ne tik jos sielą virpinantis balsas, bet ir įspūdingi išvaizdos pokyčiai.
2020-aisiais, likus dienai iki savo 32-ojo gimtadienio, atlikėja pasidalijo „Instagram“ nuotrauka, kurioje gerbėjai galėjo išvysti ją gerokai sulieknėjusią. Prie įrašo atlikėja rašė:
Atskleidė, kaip atsikratė kilogramų
Duodama interviu britų „Vogue“ 2021 m. lapkritį, Adele prisipažino, kad sportuoti ją paskatino nerimas: „Tai buvo dėl mano nerimo. Sportuodama tiesiog jausdavausi geriau. Niekada nesiekiau numesti svorio – norėjau tapti stipresnė ir kasdien bent kiek laiko praleisti be telefono. Man tai tapo įpročiu. Sportuoju du ar tris kartus per dieną.“
37-erių žvaigždės dienotvarkėje – svorių kilnojimas rytais, žygiai arba bokso treniruotės popietėmis ir kardio vakare. Pasak Adele, svorio metimas buvo tik vienas iš daugelio jos naujo gyvenimo būdo privalumų, prie kurio ji perėjo po skyrybų.
„Man reikėjo kažkuo užsiimti, kad sutvarkyčiau mintis. Tai galėjo būti mezgimas, bet nebuvo,“ – juokėsi ji.
Paneigė kalbas apie dietas
Adele taip pat paneigė visus gandus, esą jos kūno pokyčius lėmė dietos.
„Šimtas procentų visų istorijų apie mane buvo netikros, – pabrėžė ji. – Nesu dariusi jokių dietų. Jokio protarpinio badavimo. Nieko. Jei jau kas, dabar valgau dar daugiau, nes daug sportuoju.“
