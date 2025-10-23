Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Adele numetė 45 kg be dietų: atskleidė, ką darė

2025-10-23 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 11:55

Dainininkė Adele nuo 2020 metų stebina gerbėjus savo neįtikėtina kūno pokyčių transformacija. Dabar žvaigždė atskleidė du pagrindinius principus, kurie padėjo jai atsikratyti maždaug 45 kilogramų. 

Adele (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
6

Dainininkė Adele nuo 2020 metų stebina gerbėjus savo neįtikėtina kūno pokyčių transformacija. Dabar žvaigždė atskleidė du pagrindinius principus, kurie padėjo jai atsikratyti maždaug 45 kilogramų. 

REKLAMA
0

Pasaulinė popmuzikos sensacija pirmą kartą pavergė klausytojus dar 2008-aisiais, išleidusi debiutinį albumą „19“. Tačiau pastaraisiais metais dėmesį patraukė ne tik jos sielą virpinantis balsas, bet ir įspūdingi išvaizdos pokyčiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Adele
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adele

2020-aisiais, likus dienai iki savo 32-ojo gimtadienio, atlikėja pasidalijo „Instagram“ nuotrauka, kurioje gerbėjai galėjo išvysti ją gerokai sulieknėjusią. Prie įrašo atlikėja rašė:

REKLAMA
REKLAMA

Atskleidė, kaip atsikratė kilogramų

Duodama interviu britų „Vogue“ 2021 m. lapkritį, Adele prisipažino, kad sportuoti ją paskatino nerimas: „Tai buvo dėl mano nerimo. Sportuodama tiesiog jausdavausi geriau. Niekada nesiekiau numesti svorio – norėjau tapti stipresnė ir kasdien bent kiek laiko praleisti be telefono. Man tai tapo įpročiu. Sportuoju du ar tris kartus per dieną.“ 

REKLAMA

37-erių žvaigždės dienotvarkėje – svorių kilnojimas rytais, žygiai arba bokso treniruotės popietėmis ir kardio vakare. Pasak Adele, svorio metimas buvo tik vienas iš daugelio jos naujo gyvenimo būdo privalumų, prie kurio ji perėjo po skyrybų.

„Man reikėjo kažkuo užsiimti, kad sutvarkyčiau mintis. Tai galėjo būti mezgimas, bet nebuvo,“ – juokėsi ji.

REKLAMA
REKLAMA

Paneigė kalbas apie dietas

Adele taip pat paneigė visus gandus, esą jos kūno pokyčius lėmė dietos.

„Šimtas procentų visų istorijų apie mane buvo netikros, – pabrėžė ji. – Nesu dariusi jokių dietų. Jokio protarpinio badavimo. Nieko. Jei jau kas, dabar valgau dar daugiau, nes daug sportuoju.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų