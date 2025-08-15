Tragiška meilės istorijos pabaiga: žuvo garsūs keliautojai

Šią skaudžią žinią patvirtino jų artimieji, skelbė eonline.com.
Netektis
Apie skaudžią netektį prakalbo Stacey Tourout mama, kuri socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu.
„Su neapsakomu skausmu Matthew Peter Yeomans ir Stacey Tourout šeimos nori pranešti, kad netekome jų abiejų – jie tragiškai žuvo per visureigių avariją. Tai įvyko gražiuose Britų Kolumbijos kalnuose, kuriuos jie taip mylėjo“, – 2025 m. rugpjūčio 11 d. „Facebook“ parašė Stacey mama Colleen Tourout.
Ji taip pat pridūrė: „Prašome jūsų maldų ir minčių šiuo sunkiu metu, kai tenka išgyventi tokį skaudų nuostabios meilės istorijos pabaigos etapą. Jie dabar kartu amžinai – taip, kaip visada ir tikėjome.“
Pasak Kaslo paieškos ir gelbėjimo tarnybos vadovo Marko Jennings-Bate'o, pora buvo rasta atokioje vietovėje – slėnyje, esančiame gerokai į šiaurę, netoli Trout Lake gyvenvietės, apie 640 km į šiaurės rytus nuo Vankuverio.
„Mūsų komandoms pavyko greitai pasiekti įvykio vietą. Kelias buvo ilgas, bet jos ten nuvyko efektyviai. Tai buvo labai, labai svarbu“, – sakė jis interviu CBC.
Nepaisant greito sraigtasparnio atvykimo, vienas iš keleivių jau buvo miręs, o kitas mirė netoliese esančioje ligoninėje. Tikslesnės detalės apie avarijos aplinkybes kol kas neskelbiamos.
Stacey ir Matthew gyveno klajoklišką gyvenimą savo „Toyota“ visureigyje, kartu tyrinėdami kalnus, miškus ir kanjonus visame Amerikoje. Jų aistra kelionėms ir gamtai buvo neatsiejama jų tapatybės dalis.
2024 m. balandį Matthew pasipiršo Stacey prie įspūdingojo Fitz Roy kalno, esančio tarp Argentinos ir Čilės. Tai buvo reikšminga akimirka jų bendroje kelionėje.
„Šiandien išsipildė dvi tikrai monumentalios svajonės,“ – tuo metu rašė Matthew savo „Facebook“ paskyroje.
„Šios akimirkos laukiau ilgai. Mintyse ją repetavau metų metus. Po mūsų pirmo pasimatymo žinojau – noriu su šia mergina praleisti visą gyvenimą. Kartu įveikėme Amerikos žemyną automobiliu, kurį patys pasigaminome. Tapome neįtikėtina komanda. Įrodyta.“
Stacey ir Matthew meilės istorija įkvėpė tūkstančius jų sekėjų visame pasaulyje.
