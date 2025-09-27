Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Telenovelės „Laukinis angelas“ žvaigždė Natalia Oreiro: pamatykite, kaip dabar atrodo 48-erių aktorė

2025-09-27 17:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 17:40

Didžiulio populiarumo sulaukusio serialo „Laukinis angelas“ žvaigždė Natalia Oreiro pasaulį sužavėjo ne tik savo talentu, bet ir grožiu. Dabar aktorei – 48-eri.

Natalia Oreiro (tv3.lt fotomontažas)
14

Didžiulio populiarumo sulaukusio serialo „Laukinis angelas" žvaigždė Natalia Oreiro pasaulį sužavėjo ne tik savo talentu, bet ir grožiu. Dabar aktorei – 48-eri.

1998-aisiais pradėta rodyti telenovelė „Laukinis angelas“ tapo rekordinio populiarumo serialu, o muilo operoje vaidinusios žvaigždės – geidžiamiausiais aktoriais.

(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Legendinės telenovelės „Laukinis angelas“ žvaigždė Natalia Oreiro: pamatykite, kaip 45-erių metų moteris atrodo dabar

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neblėstančio grožio aktorė

Ši muilo opera buvo rodoma net 80 skirtingų pasaulio šalių, o pagrindinė aktorė buvo nominuota prestižiniam „Lotynų Amerikos Grammy“ apdovanojimui.

N. Oreiro seriale įkūnijo Milagrą, kuri nors ir užaugo našlaičių prieglaudoje buvo ne iš kelmo spirta. Sulaukusi pilnametystės ji turi palikti globos namus, todėl įsidarbina tarnaite turtuolių Di Carlosų namuose.

Nuo tada ji ne tik susiranda naujų draugų, įgyja priešų, bet ir sutinka savo gyvenimo meilę – įtakingą paveldėtoją Ivo Di Carlosą.

O čia ir prasideda visas muilo operos grožis – maištingo būdo gražuolei ir nesubrendėliui mergišiui, nutinka šimtai netikėtumų, nesusipratimų ir intrigų.

Pagrindinė argentiniečių muilo operos aktorė – charizmatiška garbanė Natalia Oreiro – pavergė žiūrovų širdis. Dabar 45-erių metų moteris, daugelio manymu, atrodo net geriau nei jaunystėje. Vis dėlto grožiu ir nepriekaištinga išvaizda Natalia pasižymėjo visą gyvenimą.

Serialo žvaigždė mėgaujasi muzikine karjera bei idilišku šeimos gyvenimu. Dar 2000 metais N. Oreiro muzikinis albumas „Tu Veneno“ buvo nominuotas Lotynų Amerikos „Grammy“ apdovanojimams, o aktorė pateko į seksualiausių planetos moterų sąrašą.

Nenuostabu, kad su savo gerbėjais gražuolė urugvajietė iki šiol dalijasi pikantiškų fotosesijų kadrais.

Natalia taip pat daug laiko praleido įvairiose fotosesijose, nes jos grožį pastebėjo nuo paauglystės. „Laukinis angelas“ kaip reikiant išgarsino iš Urugvajaus kilusią aktorę bei dainininkę Natalia Oreiro. Po vaidmens šiame seriale tapo pirmo ryškumo žvaigžde.

2001 m., gruodžio mėnesį aktorė slapta susituokė su Riccardo Molyo. 2012-aisiais porai gimė sūnus Merlinas Ataualpa.

Tai antroji Riccardo santuoka, atlikėjas turi dar dvi atžalas.

Tiesa, poros šeimyniniame gyvenime būta ir didelių krizių. Pramogų pasaulyje sklando kalbos, kad prieš kelis metus Natalia turėjo romaną su savo kolega Benjaminu Vicuna. Pasibaigus serialo filmavimams, baigėsi ir poros draugystė. 

Moteris grįžo pas savo vyrą, kuris neištikimybę atleido. Panašu, kad poros santykiai šiandien tvirti kaip niekad.

„Esame ne tik sutuoktiniai, bet ir bendražygiai. Mano vyras palaiko mane visais gyvenimo klausimais ir tiki manimi. Man labai svarbu jaustis saugiai, esu moteris, kartais nepasitikiu savo jėgomis, bet Riccardo neleidžia man pasiduoti. Jis save atrado, o aš vis dar stengiuosi ieškoti“, – gražiausiai žodžiais viename interviu apie vyrą atsiliepė Natalia.

Nepaisant bėgančio laiko, moters grožis neblėsta. Socialiniame tinkle ji neretai viešina savo kadrus iš įvairių fotosesijų ar filmavimo aikštelės.

Neretai sulaukia daugybės komplimentų iš gerbėjų, kurie negali atitraukti nuo jos akių.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

