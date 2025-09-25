Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Morgana Danielė parodė kardinalius išvaizdos pokyčius: sunku atpažinti

2025-09-25 16:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 16:53

Morgana Danielė iš „Laisvės partijos“ ketvirtadienį pademonstravo drąsų pokytį – moteris nusikirpo šviesius plaukus ir pasirinko trumpą šukuoseną.

Seimo narė Morgana Danielė (nuotr. facebook.com)

Morgana Danielė iš „Laisvės partijos“ ketvirtadienį pademonstravo drąsų pokytį – moteris nusikirpo šviesius plaukus ir pasirinko trumpą šukuoseną.

4

Išvaizdos pokyčius moteris pademonstravo socialiniame tinkle.

Paviešino pokyčius

M. Danielė socialiniame tinkle paviešino kadrą, kuriame matyti jos pasikeitusi išvaizda.

Politikė nusirėžė plaukus ir nusidažė tamsia spalva.

„Apie moterų teises laidoje „Už ar prieš?“ – smagiai ir įdomiai. Ir taip, jau kuris laikas pasitrumpinus plaukus“, – instagrame rašė M. Danielė.

Netrukus gerbėjai liko sužavėti nauja M. Danieles šukuosena.

„Kokie pokyčiai, wow“, – komentavo moteris.

