Morgana Danielė parodė kardinalius išvaizdos pokyčius: sunku atpažinti

Išvaizdos pokyčius moteris pademonstravo socialiniame tinkle.
Paviešino pokyčius
M. Danielė socialiniame tinkle paviešino kadrą, kuriame matyti jos pasikeitusi išvaizda.
Politikė nusirėžė plaukus ir nusidažė tamsia spalva.
„Apie moterų teises laidoje „Už ar prieš?“ – smagiai ir įdomiai. Ir taip, jau kuris laikas pasitrumpinus plaukus“, – instagrame rašė M. Danielė.
Netrukus gerbėjai liko sužavėti nauja M. Danieles šukuosena.
„Kokie pokyčiai, wow“, – komentavo moteris.
