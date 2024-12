Nepatekusi į Seimą Morgana Danielė atrado savo terapiją: štai kuo užsiima

Po intensyvios politinės veiklos ir idėjų kovų mezgimas Morganos gyvenime tapo savotiška terapija, o kiekvienas pagamintas megztinis – unikalus projektas, gimstantis iš meilės tekstilei ir kūrybai.

Mezgimo pradmenis Morgana išmoko mokykloje per darbų pamokas, tačiau tada šis procesas jai sekėsi sunkiai. Vis dėlto, turėdama draugę ir klasiokę, kuri dabar taip pat dirba su tekstile, ji gavo daugiau žinių ir įgūdžių.

„Su jos pagalba nusimezgiau pirmąjį megztinį kokioje aštuntoje klasėje“, – prisimena Morgana.

Nuo tada mezgimas tapo natūralia gyvenimo dalimi – kai tik prireikdavo drabužių sau, vyrui, vaikui ar draugams, ji megzdavo. Visai neseniai, ruošdamasi žiemai, per rugsėjį ir spalį Morgana numezgė tris megztinius savo vaikui.

„Megzdavau kabinete sėdėdama. Į Seimo salę nesinešdavau, bet kai tik galėdavau, mezgiau. Juk didžiąją dalį laiko ten teko klausytis, tad turėdavau galimybę užsiimti mezgimu“, – pasakoja ji.

Anot Morganos, megztiniai buvo būtini, nes gerą megztinį žiemai parduotuvėje rasti sunku – dažniausiai galima įsigyti tik trikotažinius džemperius.

„Kai mezgiau trečiąjį, supratau, kad tiek megztinių galbūt nereikės, bet dabar vaiko spintoje yra daug gražių ir praktiškų rūbų“, – sako ji.

Naujas projektas – vaikiški megztiniai

Šiuo metu Morgana mezga tik vaikiškus megztinius. Ji pastebėjo, kad vaikiškų megztinių rinka turi trūkumų ir nusprendė išbandyti naują veiklą.

„Kaip tik sutapimas – turėjau daug įvairių spalvų siūlų likučių. Pagalvojau: „Numegsiu keletą ir pabandysiu parduoti, pažiūrėsiu, ar bus paklausa.“ Projektas dar visai naujas, gyvuoja tik porą savaičių, tačiau jau gaunu daug žinučių“, – dalijasi Morgana.

Įdomu tai, kad daugiausia žinučių Morgana sulaukia iš vyrų, kurie klausia, ar ji mezga tik vaikams, ar galėtų sukurti megztinį ir jiems:

„Vyriškų megztinių poreikis pasirodė esantis labai didelis. Taip pat sulaukiau ir moterų užklausų, bet vyriški megztiniai – tikrai deficita.“

Nors šiuo metu Morgana susikoncentravusi į vaikiškus megztinius, ji neatmeta galimybės ateityje išplėsti projektą ir pasiūlyti mezginius suaugusiesiems:

„Man mezgimas nėra vien tik praktinis užsiėmimas – tai galimybė kurti estetiką, grožį ir džiaugtis rezultatu. Ši veikla mane įkvepia, atgaivina ir leidžia padaryti ką nors gražaus po ilgo darbo politikoje.“

Unikali medžiaga

Morgana Danielė savo mezginiams pasirinko vilną – medžiagą, kurią laiko unikalią dėl daugybės išskirtinių savybių.

„Mano namuose beveik viskas iš vilnos – patalynė, antklodės. Taip pat pati turiu daug vilnonių drabužių – nuo apatinių iki pižamų“, – sako ji.

Vilna yra ne tik estetiška, bet ir itin praktiška. Ji nesugeria kvapų, purvo ir vandens, todėl vilnoniai drabužiai išlieka švarūs ir gaivūs ilgiau nei kitų audinių.

„Pavyzdžiui, jei vaikas dėvi ne vilnonį megztinį, jį tenka skalbti kone kasdien, tačiau vilnos audinys nieko nesugeria. Jei kažkas išsipila ant vilnonio megztinio, tiesiog nubrauki ir viskas. Be to, vilnonius drabužius labai retai reikia skalbti – vaikišką megztinį skalbiu vos kartą per mėnesį“, – pasakoja Morgana.

Dar viena vilnos ypatybė – termoreguliacija. Ji padeda palaikyti tinkamą kūno temperatūrą, todėl vilnoniai rūbai yra būtini tiek kūdikiams, tiek suaugusiems.

„Pirmosios kūdikių kojinytės visada būna vilnonės, nes jos gerina kraujo apytaką. Aš pati visada turiu šaltas kojas, todėl vilnonės kojinės man yra būtinas gyvenimo atributas“, – dalinasi Morgana.

Vilnos populiarumas kyla ir dėl to, kad rinkoje nėra daug kokybiškų ir gražių vilnonių megztinių, nors poreikis tam tikrai egzistuoja.

Kiek laiko užtrunka numegzti megztinį?

Mezginio kūrimo laikas priklauso nuo sudėtingumo. Jei yra sukurtas modelis, galima jį atkartoti, keisti tik spalvas ir raštus, tačiau naujų idėjų įgyvendinimas trunka ilgiau.

„Jei kuriu naują, unikalesnį raštą ar modelį, užtrunku ilgiau. Kol kas negaliu tiksliai pasakyti, kiek tai trunka, bet savaitės tikrai prireikia“, – aiškina Morgana.

Be to, nemažai laiko skiriama pasiruošimui – reikia įsigyti siūlus, papildyti trūkstamų spalvų atsargas: „Kartais paaiškėja, kad trūksta kokios nors spalvos ir vėl tenka vykti. Manau, kad ateityje viskas bus labiau sustyguota, o dabar tai dar yra pirminė projekto stadija.“

Apytikriai nuo idėjos iki galutinio rezultato prireikia dviejų savaičių.

Kol kas Morgana mezga viena ir neturi planų savo hobio paversti verslu: „Man mezgimas yra daugiau nei darbas – tai būdas kurti estetiką, grožį ir džiaugtis rezultatu.“

Buvusi politikė pripažįsta, kad po darbo Seime, kur teko spręsti sudėtingus klausimus ir kovoti dėl idėjų, norėjosi poilsio. Mezgimas tapo savotiška terapija, leidžiančia atsipalaiduoti ir matyti aiškų darbo rezultatą.

„Šie megztiniai gali pradžiuginti ne tik mane, bet ir kitus“, – dalinasi Morgana. Nors megztinių nebus daug, ypač pradėjus dirbti įprastą darbą, ši veikla išliks svarbi kaip kūrybinis ir terapinis procesas.