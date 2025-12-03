 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Su žarnyno vėžiu kovojančiai Simonai Milinytei – staigmena: „Negaliu patikėti“

2025-12-03 15:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 15:24

Gruodžio 12-ąją savo gimtadienį švęs aktorė ir atlikėja Simona Milinytė. Po gyvenimo sunkumų ji pagaliau gali šiek tiek atsikvėpti: gimtadienį sutiks artimųjų rate.

Simona Milinytė (nuotr. asm. archyvo / fotoalbumo)
16

Gruodžio 12-ąją savo gimtadienį švęs aktorė ir atlikėja Simona Milinytė. Po gyvenimo sunkumų ji pagaliau gali šiek tiek atsikvėpti: gimtadienį sutiks artimųjų rate.

REKLAMA
3

Apie tai ji pranešė socialiniame tinkle Facebook.

Simona Milinytė su šeima
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Milinytė su šeima

Džiaugėsi gera naujiena

Socialinio tinklo paskyroje Simona pasidžiaugė, kad gimtadienis bus ypatingas ne tik dėl to, kad tai jubiliejus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Facebook moteris rašė:

„JAU RYT!!! Visa mano šeima bus pas mane Los Angeles! Laukia pats magiškiausias 30-etis ir geriausias laikas kartu! Negaliu patikėti, jog visi pagaliau būsime drauge.“

REKLAMA
REKLAMA

Kovoja su klastinga liga

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad S. Milinytei metai išties buvo sunkūs, ji kovojo su žarnyno vėžiu.

REKLAMA

Simona su liga kovoja jau kurį laiką. Dar rudenį ji viešai pranešė, kad jai diagnozuotas žarnyno vėžys, o kiek vėliau – ir dar viena sunki liga, miastenija. Ši diagnozė buvo netikėta ir pati atlikėja tuomet neslėpė patyrusi „lengvą šoką“.

„Dar ir sunkioji miastenija diagnozuota šiandien. Tai – dar viena liga, kuri man padėjo gadinti gyvenimą. Nesitiki. Negalėjau pagalvoti, kad dar dasidės ligų“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Simona tikino, kad ją išgelbsti tik tvirtas charakteris, artimųjų palaikymas ir profesionali medikų komanda ligoninėje Los Andžele.

Gydytojai svarstė itin sudėtingą operaciją

Anksčiau Simona atvirai naujienų portalui tv3.t pasakojo ir apie sudėtingą situaciją dėl vėžio – jos laukė rimta operacija, galėjusi baigtis virškinimo trakto pašalinimu. Atlikėja apgailestavo, kad tyrimai rodė sparčiai plintančius darinius:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Laiko klausimas yra virškinimo trakto išėmimo operacija, stoma ir panašiai. Tyrimai parodė darinius blokuojančius visą organizmo tekėjimą.“

Ji tuomet dalijosi, kad per kelias savaites jai teko pakelti ir išsekimą, ir nežinią, ir kelias procedūras, o gydytojai aiškiai sakė – laukia dideli iššūkiai.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų