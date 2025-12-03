Su žarnyno vėžiu kovojančiai Simonai Milinytei – staigmena: „Negaliu patikėti“

Apie tai ji pranešė socialiniame tinkle Facebook.
Džiaugėsi gera naujiena
Socialinio tinklo paskyroje Simona pasidžiaugė, kad gimtadienis bus ypatingas ne tik dėl to, kad tai jubiliejus.
Facebook moteris rašė:
„JAU RYT!!! Visa mano šeima bus pas mane Los Angeles! Laukia pats magiškiausias 30-etis ir geriausias laikas kartu! Negaliu patikėti, jog visi pagaliau būsime drauge.“
Kovoja su klastinga liga
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad S. Milinytei metai išties buvo sunkūs, ji kovojo su žarnyno vėžiu.
Simona su liga kovoja jau kurį laiką. Dar rudenį ji viešai pranešė, kad jai diagnozuotas žarnyno vėžys, o kiek vėliau – ir dar viena sunki liga, miastenija. Ši diagnozė buvo netikėta ir pati atlikėja tuomet neslėpė patyrusi „lengvą šoką“.
„Dar ir sunkioji miastenija diagnozuota šiandien. Tai – dar viena liga, kuri man padėjo gadinti gyvenimą. Nesitiki. Negalėjau pagalvoti, kad dar dasidės ligų“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo ji.
Simona tikino, kad ją išgelbsti tik tvirtas charakteris, artimųjų palaikymas ir profesionali medikų komanda ligoninėje Los Andžele.
Gydytojai svarstė itin sudėtingą operaciją
Anksčiau Simona atvirai naujienų portalui tv3.t pasakojo ir apie sudėtingą situaciją dėl vėžio – jos laukė rimta operacija, galėjusi baigtis virškinimo trakto pašalinimu. Atlikėja apgailestavo, kad tyrimai rodė sparčiai plintančius darinius:
„Laiko klausimas yra virškinimo trakto išėmimo operacija, stoma ir panašiai. Tyrimai parodė darinius blokuojančius visą organizmo tekėjimą.“
Ji tuomet dalijosi, kad per kelias savaites jai teko pakelti ir išsekimą, ir nežinią, ir kelias procedūras, o gydytojai aiškiai sakė – laukia dideli iššūkiai.
