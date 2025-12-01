Teisininkė atsakė, ar darbe galite sveikinti bendradarbį su gimtadieniu: atsakymas nustebins

Teisininkė ir mediatorė Raimonda Joskaudienė socialiniame tinkle „Facebook“ paaiškino, kada įmonėse galima sveikinti bendradarbius gimtadienio proga ir kokių taisyklių būtina laikytis, kad toks gestas nepažeistų darbo teisės ar darbuotojų duomenų apsaugos reikalavimų.
Kada sveikinant bendradarbį reikia atsargumo?
Savo įraše ji pabrėžia, kad pasveikinti bendradarbį tikrai galima, tačiau tai turi būti daroma atsakingai ir pagarbiai.
„Taip – darbuotoją sveikinti gimtadienio proga galima, tačiau svarbu laikytis kelių taisyklių, kad tai neprieštarautų darbo teisės ar duomenų apsaugos (BDAR) reikalavimams.
Kada galima sveikinti?
Galima, jeigu gimtadienio data yra darbuotojo viešai pateikta (pvz., darbuotojų sąraše, įmonės vidinėje sistemoje, pats darbuotojas yra pasakęs), sveikinimas yra neįpareigojantis, neutralaus tono ir nėra susijęs su spaudimu dalyvauti šventėse, užsiėmimuose, fotografuotis ir pan.
Kada reikia atsargumo?
Negalima viešai skelbti darbuotojo gimtadienio be jo sutikimo (pvz., kabinti lentose, siųsti visai įmonei, jei darbuotojas to nenori). Negalima reikalauti, kad darbuotojas savo gimtadienį švęstų, dalintųsi informacija ar atsakinėtų viešai. Jei darbuotojas pageidauja privatumo, reikia tai gerbti.
Kaip saugiausia pasielgti?
Sveikinti asmeniškai – žodžiu ar žinute. Jei norite sveikinti viešai (kolektyve) – geriau turėti darbuotojo raštišką vidinį sutikimą, kad tokia praktika priimtina visiems.“
