  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Teisininkė atsakė, ar darbe galite sveikinti bendradarbį su gimtadieniu: atsakymas nustebins

2025-12-01 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 11:20

Šventinė atmosfera darbo kolektyvuose dažnai kelia klausimų, ypač kai kalbama apie darbuotojų asmenines sukaktis.

Gimtadienio tortas (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

0

Teisininkė ir mediatorė Raimonda Joskaudienė socialiniame tinkle „Facebook“ paaiškino, kada įmonėse galima sveikinti bendradarbius gimtadienio proga ir kokių taisyklių būtina laikytis, kad toks gestas nepažeistų darbo teisės ar darbuotojų duomenų apsaugos reikalavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kada sveikinant bendradarbį reikia atsargumo?

Savo įraše ji pabrėžia, kad pasveikinti bendradarbį tikrai galima, tačiau tai turi būti daroma atsakingai ir pagarbiai.

„Taip – darbuotoją sveikinti gimtadienio proga galima, tačiau svarbu laikytis kelių taisyklių, kad tai neprieštarautų darbo teisės ar duomenų apsaugos (BDAR) reikalavimams.

Kada galima sveikinti?

Galima, jeigu gimtadienio data yra darbuotojo viešai pateikta (pvz., darbuotojų sąraše, įmonės vidinėje sistemoje, pats darbuotojas yra pasakęs), sveikinimas yra neįpareigojantis, neutralaus tono ir nėra susijęs su spaudimu dalyvauti šventėse, užsiėmimuose, fotografuotis ir pan.

Kada reikia atsargumo?

Negalima viešai skelbti darbuotojo gimtadienio be jo sutikimo (pvz., kabinti lentose, siųsti visai įmonei, jei darbuotojas to nenori). Negalima reikalauti, kad darbuotojas savo gimtadienį švęstų, dalintųsi informacija ar atsakinėtų viešai. Jei darbuotojas pageidauja privatumo, reikia tai gerbti.

Kaip saugiausia pasielgti?

Sveikinti asmeniškai – žodžiu ar žinute. Jei norite sveikinti viešai (kolektyve) – geriau turėti darbuotojo raštišką vidinį sutikimą, kad tokia praktika priimtina visiems.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

