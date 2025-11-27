 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Darbo rinka Europoje rodo atsigavimo ženklus: Lietuvoje prognozuojamas stabilumas

2025-11-27 09:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 09:12

Europos darbo rinka toliau rodo atsigavimo ženklus, o Lietuvoje artimiausiu metu laukiama stabilumo, rodo Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto (IAB) darbo rinkos barometras. Lapkritį bendras rodiklis padidėjo 0,3 balo iki 100,1, pranešė Užimtumo tarnyba.

Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

0

IAB prognozių vadovas Enzo Weberis sako, kad nors barometro duomenys rodo darbo rinkos atsigavimą, „kol kas ankstoka tikėtis itin palankių perspektyvų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nedarbo ir užimtumo komponentai lapkritį kilo 0,3 balo – atitinkamai iki 99,8 ir 100,4 balo. Tad, nepaisant to, nedarbo prognozės išlieka šiek tiek pesimistiškos. 

Lietuvoje žiemą darbo rinkoje tikimasi didesnio stabilumo. Artimiausių trijų mėnesių prognozės rodo, kad nedarbas šalyje šiek tiek mažės, o užimtumas didės. Lapkritį šalies darbo barometras siekė 102,1 balo.

Registruoto nedarbo svyravimai artimiausiu metu taip pat neturėtų būti didelis. Nedarbo komponentas lapkritį didėjo 1,7 balo ir siekė 102. Šiemet jis aukštesnis nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai komponentas tesiekė 100,8. 

Užimtumo komponentas žemiau neutralios ribos buvo nukritęs tik šių metų vasarį. Pastaraisiais metais jis išlieka stabilus – lapkritį didėjo 0,7 balo iki 102,3.

Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.

indeliai.lt

