Klaipėdos bendrovė atleis didžiąją dalį darbuotojų – 48 žmones

Užimtumo tarnyba pranešė gavusi 27 metus veikiančios įmonės pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.
Kaip BNS pranešė tarnyba, bendrovė įspėjo 48 iš 59 darbuotojų, kuriuos atleis nuo lapkričio 7-osios iki metų pabaigos. 45 jų yra autobusų vairuotojai.
Pasak tarnybos, darbuotojus įmonė atleis šalių susitarimu.
„Atleidimų priežastis – Darbo kodekso 57 str. 1 dalies 5 punktas (teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys – BNS)“, – BNS teigė tarnyba.
„Gintarinis vairas“ pernai gavo 3,99 mln. eurų pajamų – 5,3 proc. daugiau nei 2023 metais (3,79 mln. eurų), jos grynasis pelnas siekė 12 tūkst. eurų – 55 proc. daugiau (7,7 tūkst. eurų).