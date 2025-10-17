Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdos bendrovė atleis didžiąją dalį darbuotojų – 48 žmones

2025-10-17 07:40 / šaltinis: BNS
2025-10-17 07:40

Klaipėdos keleivių transporto kooperatinė bendrovė „Gintarinis vairas" ketina atleisti 48 darbuotojus – didžiąją dalį bendrovėje dirbančių žmonių. 

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Klaipėdos keleivių transporto kooperatinė bendrovė „Gintarinis vairas“ ketina atleisti 48 darbuotojus – didžiąją dalį bendrovėje dirbančių žmonių. 

0

Užimtumo tarnyba pranešė gavusi 27 metus veikiančios įmonės pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.

Kaip BNS pranešė tarnyba, bendrovė įspėjo 48 iš 59 darbuotojų, kuriuos atleis nuo lapkričio 7-osios iki metų pabaigos. 45 jų yra autobusų vairuotojai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak tarnybos, darbuotojus įmonė atleis šalių susitarimu.

„Atleidimų priežastis – Darbo kodekso 57 str. 1 dalies 5 punktas (teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys – BNS)“, – BNS teigė tarnyba. 

„Gintarinis vairas“ pernai gavo 3,99 mln. eurų pajamų – 5,3 proc. daugiau nei 2023 metais (3,79 mln. eurų), jos grynasis pelnas siekė 12 tūkst. eurų – 55 proc. daugiau (7,7 tūkst. eurų).

indeliai.lt

