Atskleidė, kam reikalingas plastikinis žiedas ant aliejaus butelio: nustebo šimtai

Daugelis žino, kad įpilti tikslų kiekį aliejaus pagal receptą atrodo neįmanoma. Net su didžiausia meile paruoštos salotos, kurioms tereikia šlakelio aliejaus, galiausiai paskęsta jame.
Bet ar žinojote, kad paprasta gudrybė gali užtikrinti, kad įpiltumėte reikiamą aliejaus kiekį? Be to, tai jau yra aliejaus butelio dalis, rašo mirror.co.uk.
Paaiškino, kaip panaudoti plastikinį žiedą ant aliejaus butelio
Žiedas, kurį nuimame atsukę aliejaus butelį, iš tikrųjų gali būti panaudotas naudingai – padėti pilti aliejų daug lėčiau, nei įprastai piltumėte be jo.
„TikTok“ socialiniame tinkle paskelbtas vaizdo įrašas nustebino ne vieną – daugelis prisipažino nė nežinoję, kad jį reikia naudoti būtent taip ir neskubėti išmesti į šiukšliadėžę.
„Nemanau, kad jums patinka, kai pilant aliejų prisidarome netvarkos. Aš darau taip ir patikėkite manimi – išbandę šį triuką, vėliau man padėkosite“, – sakė įrašo autorius, pasivadinęs „Cooking Cards“.
@cookingcards Stop throwing out the seal from your oil bottle, instead put it inside the top to control the pour! #cooking #kitchenhack #cooktok #oliveoil ♬ Woah (feat. D3Mstreet) - KRYPTO9095
Vaizdo įraše jis nuima žiedą kaip įprasta, o tada apvertęs jį kita puse įdeda atgal į butelio kaklelį. Šis paprastas žingsnis padeda lengviau kontroliuoti, kiek aliejaus pilate – per smulkius plastikinio žiedo tarpus aliejus bėgs lėčiau ir tikrai netyčia nešliukštelsite pusės butelio.
Šis vaizdo įrašas sulaukė daug dėmesio ir nemažai komentarų, kuriuose šimtai internatų neslėpė nuostabos.
„Negaliu patikėti, kad aš to nežinojau“, – rašė vienas, o kitas pridūrė: „Puiku! Aš taip ir padarysiu!“
Daugybė žmonių teigė niekada nežinoję tokios plastikinio žiedo panaudojimo paskirties, o išbandę šią gudrybę džiaugėsi puikiu rezultatu.
