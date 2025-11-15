Kuo greičiau išmeskite tokį aliejų: gali stipriai pakenkti sveikatai

Šie susidaro, kai skysti aliejai paverčiami kietais riebalais, o jų vartojimas gali neigiamai paveikti sveikatą, rašo firstforwomen.com.
Įspėja vengti hidrintų aliejų
Paprastai tariant, hidrinti aliejai – tai augaliniai aliejai, pavyzdžiui, kukurūzų ar saulėgražų aliejus, į kuriuos gamybos metu įvedama vandenilio molekulių. Taip skysti riebalai virsta kietais, aiškina klinikinė mitybos docentė Ana Abad-Jorge.
Hidrinimo procesas taip pat prailgina produkto galiojimo laiką ir padidina aliejaus „dūmų tašką“.
Yra du pagrindiniai hidrintų aliejų tipai – iš dalies hidrinti ir visiškai hidrinti aliejai. Iš dalies hidrintuose aliejuose yra transriebalų, kurie laikomi pačiais kenksmingiausiais riebalais žmogaus organizmui.
„Transriebalų rūgštys iš tikrųjų yra blogesnės nei sotieji riebalai“, – teigia A. Abad-Jorge.
Visiškai hidrinti aliejai virsta sočiaisiais riebalais, kurie taip pat nėra sveiki.
Dažniausiai šie aliejai aptinkami perdirbtuose produktuose – keptame maiste, fasuotuose kepiniuose (sausainiuose, spurgose, pyraguose), augaliniuose grietinėlės pakaitaluose, glajuje, užkandžiuose, sako registruota dietologė ir mitybos specialistė Emily Feivor.
Jų taip pat randama kepiniams skirtuose riebaluose, margarine, šaldytoje picos tešloje ir kukurūzų spragėsiuose, paruoštuose spraginimui mikrobangų krosnelėje.
Hidrintų riebalų poveikis sveikatai
Tyrimuose ne kartą atskleistas šių aliejų pavojus. 2021 m. žurnale „BMC Medicine“ publikuotas tyrimas parodė, kad reguliarus produktų, turinčių hidrintų aliejų, vartojimas per 16 metų buvo susijęs su didesne mirtingumo rizika tarp 50–71 metų amžiaus suaugusiųjų.
Be to, reguliarus hidrintų aliejų vartojimas gali pakenkti širdies sveikatai. Žurnale „International Journal of Food Sciences and Nutrition“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad suaugusieji, kurių mityboje buvo daugiausia hidrintų augalinių aliejų, per 13 metų turėjo 68 proc. didesnę širdies priepuolio riziką nei tie, kurie jų vartojo mažiausiai.
„Iš dalies hidrinti aliejai, arba transriebalai, padidina blogojo (MTL) cholesterolio kiekį ir sumažina gerojo (DTL) cholesterolio kiekį“, – sakė E. Feivor.
Visiškai hidrintuose aliejuose paprastai gausu sočiųjų riebalų, todėl poveikis organizmui gali būti panašus.
Tyrimai rodo, kad mityba, kurioje gausu sočiųjų ir transriebalų rūgščių, skatina uždegiminius procesus ir lemia atsparumą insulinui – tai viena iš pagrindinių 2 tipo diabeto priežasčių.
Be to, garsiajame „Nurses’ Health Study“ tyrime nustatyta, kad moterų, vartojusių daugiausia transriebalų rūgščių, C reaktyviojo baltymo (CRB) – uždegimo žymens – lygis buvo 73 proc. didesnis. Aukštas CRB kiekis siejamas su didesne diabeto rizika.
Įdomu ir tai, kad, kaip nustatyta viename tyrime, gausus transriebalų vartojimas gali neigiamai paveikti nuotaiką – sumažinti teigiamas emocijas ir sustiprinti neigiamas.
Tyrėjų teigimu, tai gali būti susiję su uždegiminiais procesais, kuriuos skatina netinkama mityba ir kurie taip pat siejami su depresija.
Kokius aliejus rinktis?
Gamindami naudokite skystus aliejus – alyvuogių, augalinį arba avokadų aliejų – vietoje sviesto, margarino ar kitokių riebalų. Kepkite orkaitėje arba virkite, o ne kepkite aliejuje.
Tyrimai rodo, kad sumažinus transriebalų vartojimą ir vietoje iš dalies hidrintų aliejų pasirenkant mononesočiuosius ar polinesočiuosius riebalus, sumažėja kenksmingo cholesterolio kiekis ir širdies ligų rizika.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!