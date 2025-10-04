Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Aliejus, sviestas ar taukai: atskleidė, ant ko geriausia kepti

2025-10-04 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 10:00

Kepdami maistą dažnai svarstome, kokius riebalus pasirinkti: aliejų, sviestą, o galbūt netgi taukus? Daugelis žino, jog kepto patiekalo sveikumas ir maistinė vertė dažnai priklauso iš esmės nuo kepimo būdo: panaudojus per daug riebalų, sveikas maistas tampa kalorijų bomba, o kai kurių rūšių aliejai laikomi pavojingais sveikatai.

Kepimas ant aliejaus arba sviesto (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Kepdami maistą dažnai svarstome, kokius riebalus pasirinkti: aliejų, sviestą, o galbūt netgi taukus? Daugelis žino, jog kepto patiekalo sveikumas ir maistinė vertė dažnai priklauso iš esmės nuo kepimo būdo: panaudojus per daug riebalų, sveikas maistas tampa kalorijų bomba, o kai kurių rūšių aliejai laikomi pavojingais sveikatai.

REKLAMA
4

Mitybos specialistas Mantas Liekis atsako, kurie variantai sveikiausi, kuo jie skiriasi ir kokių klaidų virtuvėje vertėtų vengti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sveikiausias pasirinkimas – rafinuoti aliejai

Pasak M. Liekio, kepimui geriausiai tinka termiškai stabilūs augaliniai aliejai – rafinuotas alyvuogių arba rapsų.

REKLAMA
REKLAMA

„Jie turi daug mononesočiųjų riebalų rūgščių, kurios palankios širdies ir kraujagyslių sistemai. Be to, rafinuoti aliejai geriau atlaiko aukštą temperatūrą, nes juose mažiau priemaišų, todėl mažesnė rizika susidaryti kenksmingoms medžiagoms“, – aiškina specialistas.

REKLAMA

Tuo tarpu sviestas greičiau pridega, jame gausu sočiųjų riebalų ir pieno baltymų, kurie kaitinant gali tapti žalingi.

Taukai, pasak eksperto, nors ir yra stabilūs, taip pat yra itin turtingi sočiųjų riebalų, tad vartojant dažnai gali didinti širdies ligų riziką.

Aliejus ar sviestas – kas greičiau tampa kenksmingas?

„Ne, tai ne visai tiesa, kad aliejus kepant visuomet greičiau virsta kenksmingu nei sviestas ar taukai“, – patikslina M. Liekis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, viskas priklauso nuo riebalų rūšies ir temperatūros:

  • Nerafinuoti aliejai (extra virgin alyvuogių, linų sėmenų) greitai oksiduojasi ir suyra.
  • Rafinuoti aliejai yra stabilesni net už sviestą ar kai kuriuos gyvūninius taukus.
  • Sviestas turi žemą dūmų tašką – vos 150–170°C, todėl greitai dega.
  • Ghee (išgrynintas sviestas), dar vadinamas lydytu sviestu, yra atsparesnis, nes jame nebėra baltymų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įtaka širdžiai ir kraujagyslėms

Specialistas taip pat pabrėžia, kad kepimo riebalų pasirinkimas turi tiesioginę įtaką sveikatai:

  • Sotieji riebalai (svieste, taukuose) didina blogojo cholesterolio kiekį.
  • Mononesotieji ir polinesotieji riebalai (alyvuogių, rapsų, saulėgrąžų aliejuose) gerina riebalų profilį ir mažina uždegiminius procesus.
  • Perkaitinti arba daug kartų naudoti riebalai suformuoja transriebalus – medžiagą, ypač pavojingą širdžiai.

Skirtumai tarp aliejų – esminiai

Pasak M. Liekio, tarp alyvuogių, rapsų ir saulėgrąžų aliejų yra esminių skirtumų, kuriuos žinant galėsime lengviau apsispręsti, kurį aliejų naudoti virtuvėje.

REKLAMA

„Alyvuogių aliejus, ypač rafinuotas ar vadinamoji „light“ versija, yra vienas geriausių pasirinkimų, nes jame gausu mononesočiųjų riebalų, atsparių oksidacijai. Be to, jis turi antioksidantų ir pakankamai aukštą dūmų tašką, todėl tinka kepimui tiek vidutinėje, tiek aukštesnėje temperatūroje“, – aiškina specialistas.

Vis dėlto nerafinuotas, arba extra virgin, alyvuogių aliejus labiau tinkamas gardinti arba kepti žemoje temperatūroje.

REKLAMA

Ne ką prastesnis variantas yra rapsų aliejus – neutralus skonis, aukštas dūmų taškas ir subalansuota sudėtis su mononesočiaisiais bei omega-3 riebalais daro jį itin palankų širdies ir kraujagyslių sistemai.

Saulėgrąžų aliejus, anot specialisto, ne visuomet toks patikimas: „Įprastas saulėgrąžų aliejus turi daug omega-6 riebalų, kurie kepant lengvai oksiduojasi. Tačiau egzistuoja aukšto oleino rūšys – jos atsparesnės karščiui ir tinkamesnės kepimui, tik tai turi būti aiškiai pažymėta ant pakuotės.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, M. Liekio teigimu, saugiausias pasirinkimas kepimui išlieka rafinuotas alyvuogių arba rapsų aliejus, o svarbiausia – nepersistengti su kiekiu ir neperkaitinti riebalų.

Ar galima visiškai atsisakyti riebalų?

Pasak specialisto, techniškai įmanoma kepti be visiškai jokių riebalų. Naudojant „non-stick“ keptuves arba renkantis kepimą orkaitėje ar garuose, riebalų savo mityboje galima stipriai sumažinti.

REKLAMA

Tačiau, pasak M. Liekio, visiškas jų atsisakymas ne visada naudingas: riebalai reikalingi skoniui, tekstūrai ir, užvis svarbiausia, riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E, K) pasisavinimui.

Pagrindiniai patarimai: kaip kepti sveikiau?

M. Liekio teigimu, norint suderinti gerą skonį ir sveikumą, verta laikytis kelių paprastų taisyklių:

  • rinktis nedidelį kiekį rafinuoto alyvuogių ar rapsų aliejaus,
  • vengti aukštų temperatūrų ir perdegusių riebalų,
  • nekepti maisto tame pačiame aliejuje kelis kartus,
  • sviestą ar taukus naudoti saikingai, daugiau dėl skonio,
  • nepamiršti alternatyvių gaminimo būdų – garinimo, kepimo orkaitėje, troškinimo,
  • gardinti sočius, riebesnius patiekalus „lengvesniais“ ingredientais: šviežiomis daržovėmis, žolelėmis ir prieskoniais.

 

Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų