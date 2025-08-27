Šis gėrimas – tikras gėris metantiems svorį: riebalai degs savaime

Šis arbata neapima kofeino, purino rūgščių, kas daro jį puikia alternatyva įprastai juodajai ir žaliajai arbatai.
Jos populiarumas auga kasmet dėl kompleksinio teigiamo poveikio organizmui, įskaitant ir svorio metimo procesus.
Jonažolė: naudingos savybės
Jonažolė yra tikras vitaminų ir mineralų kokteilis. Ji turi daug vitamino C, kurio, pagal kai kuriuos duomenis, joje yra net daugiau nei citrinose ir erškėtuogėse, B grupės vitaminų, taip pat mikroelementų, tokių kaip geležis, varis ir manganas. Dėl tokios turtingo sudėties ji:
Turi priešuždegiminį ir antibakterinį poveikį. Taninai ir flavonoidai, esantys kiparise, padeda kovoti su uždegimais ir patogeniniais mikroorganizmais.
Tai daro jį veiksmingą esant gerklės, burnos ertmės ligoms, taip pat normalizuoja skrandžio gleivinės būklę. Ramina nervų sistemą. Ši arbata žinoma kaip natūralus antistresinis vaistas.
Ji švelniai ramina, padeda įveikti nerimą, galvos skausmą ir gerina miego kokybę, tuo pačiu nesukeldama mieguistumo ar priklausomybės. Teigiamai veikia virškinimo trakto veiklą. Dėl didelio gleivių kiekio jis apgaubia skrandžio ir žarnyno gleivinę, mažina uždegimą ir gerina virškinimą.
Gerina kraujo būklę. Gėrimas padeda padidinti hemoglobino lygį, o tai ypač naudinga žmonėms, linkusiems į anemiją.
Išskiria toksinus. Arbata turi stiprų detoksikuojantį poveikį, valo organizmą nuo šlakų ir toksinų.
Jonažolė kaip pagalbininkė lieknėjant
Be savo daugybės bendrų stiprinančių savybių, jonažolė yra patikima sąjungininkė kovoje su antsvoriu.
Jos kompleksinis poveikis organizmui padeda natūraliai pasiekti norimą rezultatą.
Visų pirma, šis gėrimas padeda sumažinti cholesterolio lygį ir pagreitinti riebalų apykaitą, o tai, pasak Černigovo žolininko Oleksandro Khoroshko, yra pagrindiniai veiksniai lieknėjimo procese. Reguliarus arbatos vartojimas taip pat padeda suvaldyti apetitą. Dėl savo malonaus skonio ji gali numalšinti alkio jausmą, sumažindama norą užkasti.
Jei svorio padidėjimas nėra susijęs su medicininėmis ligomis, tai reguliarus šio arbatos vartojimas kartu su stipriu noru numesti svorio tampa sėkmingo tikslo pasiekimo garantija.
Jonažolės arbata gali visiškai pakeisti kavą ar įprastą arbatą jūsų racione, nes turi „pagyvinantį“ poveikį, bet tuo pačiu metu neapima kofeino. Tai leidžia pereiti prie sveikesnio gyvenimo būdo be žalos žvalumui.
Gėrimas normalizuoja virškinimo trakto veiklą, padeda šalinti toksinus ir gerina žarnyno peristaltiką, o tai yra svarbu sėkmingam svorio metimui. Jo švelnus diuretikas padeda pašalinti perteklinį skysčių kiekį iš organizmo ir sumažinti patinimus.
Svarbu prisiminti, kad tai nėra stebuklinga tabletė lieknėjimui, o tik pagalbinė priemonė.
Jo veiksmingumas padidėja kelis kartus, jei gėrimą vartojate kartu su saikingais fiziniais krūviais ir subalansuota mityba. Kaip ir bet kuris žolelių mišinys, jonažolių arbata gali sukelti individualią netoleranciją, todėl prieš pradedant ją vartoti reguliariai, ypač žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, verta pasikonsultuoti su gydytoju.
