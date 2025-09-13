Žolininkė Jolanta ragina neskubėti griebtis vaistų: šios žolelės – tikra aukso gysla

Žolininkė Jolanta Wittib dalijasi savo žiniomis apie augalus, galinčius padėti išvengti ligų arba palengvinti simptomus.
Obuoliai – paprasčiausia pagalba imunitetui
Pasak žolininkės, vienas geriausių natūralių būdų stiprinti imunitetą rudenį yra obuoliai, ypač jei jie skinami sode, natūralūs.
„Yra toks žinomas angliškas posakis: „Obuolys per dieną ir gydytojo nebereikia“. Obuoliai, ypač senųjų veislių, turi daug vitaminų. Rudenį verta bent mėnesį kasdien suvalgyti po obuolį – tai tarsi natūralus imuniteto kursas“, – teigia J. Wittib.
Uogos: šeivamedis, erškėtuogės ir šaltalankiai
Pasak žolininkės, šeivamedžio uogos – vienas stipriausių vaistų nuo peršalimo, tačiau jas reikia vartoti atsargiai.
„Jų sėklytės yra nuodingos, todėl uogas būtina pakaitinti, kad neliktų kenksmingų medžiagų. Geriausia iš jų pasidaryti sultis, o tam yra specialios sulčiaspaudės“, – pataria ji.
Erškėtuogės – dar vienas vitaminų šaltinis. Jas galima sutrinti su medumi, cukrumi arba užšaldyti mažais kiekiais, kad išliktų visi vitaminai. Žolininkė pataria prisirinkti jų, jei lankotės pajūryje, nes būtent kopose erškėčių auga gausybė.
Ne mažiau vertingos ir šaltalankių uogos. Pasak J. Wittib, jos itin tinka šaldyti, o žiemą galima dėti į jogurtą, dribsnius ar tiesiog valgyti šaukšteliu.
Klasikinės žolelės nuo peršalimo
Tarp populiariausių augalų, nuo senų laikų naudojamų peršalimui gydyti – aviečių lapai, liepžiedžiai ir ežiuolė (echinacija).
„Aviečių lapų arbata tinka kasdieniam gėrimui, o vaisių arbata – jau peršalus, ypač esant temperatūrai. Liepžiedžiai padeda sušilti, numalšina pirmuosius ligos simptomus ir tinka profilaktiškai“, – aiškina žolininkė.
J. Wittib primena, kad kai kurios žolelės yra tokios galingos, jog jos veikia kaip natūralus aspirinas.
„Pelkinės vingiorykštės žiedai turi medžiagų, iš kurių iš tikrųjų ir yra gaminamas aspirinas. Jie gali padėti sumažinti temperatūrą, numalšinti kaulų skausmus“, – sako ji.
Kosuliui ir gleivių skystinimui
Peršalus itin svarbu palengvinti kvėpavimą. J. Wittib rekomenduoja žoleles, kurias geriausia naudoti arbatai, kuri palengvins peršalimo simptomus:
- Šalpusnio lapus ir žiedus – vartoti tik apie savaitę, nes ilgiau vartojami jie gali turėti neigiamą poveikį.
- Pipirmėtę – nuo kosulio ir bronchų uždegimo.
- Piliarožės žiedus – jie skystina gleives, tačiau juos reikia mirkyti kambario temperatūros vandenyje per naktį, kad veikliosios medžiagos išsiskirtų.
Ir sodo puošmena, ir vaistas
Žolininkė taip pat primena apie vieną itin sveikatai naudingą sodo augalą, apie kurį daugelis pamiršta: nasturtę.
„Mano mėgstamiausia žolelė nuo peršalimo yra nasturtė. Jeigu jaučiu pirmuosius simptomus, pakanka suvalgyti nasturtės lapelį.
Ji savyje turi garstyčių aliejaus, todėl skonis šiek tiek aštrokas, bet maloniai aštrus. Taip pat, labai veiksmingas“, – pasakoja J. Wittib.
Iš nasturtės žiedų ir lapų žiemai galima pasiruošti tinktūros.
Kur rinktis – gamtoje ar vaistinėje?
Žolininkė pabrėžia, kad pačiam rinkti žoleles gamtoje yra geriausia. Tačiau svarbu tai daryti tik švariose vietose, nes žolelių plauti negalima – taip išsiplauna ir veikliosios medžiagos.
Vis dėlto, ji pataria geriau ieškoti arbatų bei ekstraktų vaistinėse, jei gyvenate mieste ar kitoje vietoje, kurioje sunku rasti švarių, šviežių žolelių.
„Jeigu žmogus gyvena mieste ir neturi galimybių rinkti pats, geriau įsigyti iš vaistinės ar patikimo žolininko. Nors vaistinėse produktai dažniausiai yra auginami plantacijose, o ne renkami miške, jie visiškai saugūs vartojimui“, – sako J. Wittib.
