Su trečia žmona išsiskyręs Linas Karalius atvėrė širdį: atskleidė skyrybų priežastį

L. Karalius socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pasidalijo mintimis apie piktus komentarus.
Prakalbo apie skyrybas ir komentarus
Linas teigė, kad su Viktorija nusprendė pasukti skirtingais keliais prieš pusę metų, tačiau tik dabar oficialiai jie nutraukė santuoką.
„Prieš pusę metų mes su savo žmona Viktorija priėmėme sprendimą likti geriausiais draugais ir nutraukti savo santuoką, nes labai sąmoningai suvokėme, kad išmokome vienas iš kito tai, ką turėjome išmokti, ir, kad turime vienas kitą paleisti.
Likome gyventi toje pačioje žemėje, auginti vaiką ir iki šiol esame geriausi draugai, bet oficialūs reikalai užsitęsė ir tik prieš keletą dienų galutinai teismas patvirtino mūsų oficialių skyrybų sutartį. Kadangi žiniasklaida seka teismų suvestines, jie tai atrado ir parašė tris sakinius apie tas skyrybas, nes daugiau jokios informacijos ir nežinojo.
Ir tai įvedė šiek tiek tokios sumaišties aplink mus, mūsų gyvenimuose. Todėl, kad draugai pradėjo siųsti: oi, kokie baisūs komentarai, kaip žmonės ant tavęs varo ir taip toliau. Taigi, aš nusprendžiau pasidalinti, ką aš galvoju apie tuos piktus komentatorius. <..> Mano manymu, išlieti pyktį ant žmogaus, kurio tu asmeniškai nepažįsti, kažkur internete – tai yra toks energetinis, emocinis išsivalymas. Sakyčiau, tokie kaip emociniai vėmalai“, – pasakojo Linas.
Jis teigė, kad išlieti savo emocijas yra naudinga.
„Aš labai džiaugiuosi, galėdamas kartais pasitarnauti, pabūti priežastimi žmonėms išlieti savo tulžį, savo pyktį. Kaip aš kartais mėgstu pajuokauti, galbūt jie kartais bus vėliau švelnesni su savo artimaisiais“, – tarė vyras.
Pasak Lino, jis į piktus komentatorius jis žiūri kaip į vaikus, kuriems reikia išlieti emocijas: „Nežiūrint į tai, kad žmonės išlieja tas emocijas, aš vis tiek, be jokių sąlygų – juos myliu. Ir tai yra automatinis procesas, aš to negaliu pakeisti. Taip tiesiog yra. Kaip ir Visada labai džiaugiuosi, kad jie turi, kaip padaužyti tą pagalvę iš pykčio. Internete tos pagalvės kartais turi nupaišytą mano vardą. Ir tas nėra blogai.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad juodu susituokė 2015-aisiais, tad dar neseniai minėjo 10-ąsias vestuvių metines.
Tai – jau trečioji iširusi buvusio seimūno L. Karaliaus santuoka.
Pirmą kartą jis vedė 1994 metais, būdamas 21-erių. Su tuometine žmona jiedu susilaukė dukros Eglės.
Vėliau jųdviejų santuoka nutrūko. Antrą kartą atlikėjas vedė 2002 metais. Šeima susilaukė sūnaus Vėjo. Dar kartą išsiskyręs, L. Karalius pradėjo ilgametę draugystę su Gintare Gurevičiūte. Aštuonerius metus puoselėję romantiškus santykius jiedu išsiskyrė 2013 metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!