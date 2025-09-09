Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Linas Karalius skiriasi su trečiąja žmona Viktorija Gradauskaite

2025-09-09 08:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 08:17

Grupės „Žas“ lyderis, buvęs Seimo narys Linas Karalius skiriasi su žmona Viktorija Gradauskaite.

Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo)
8

Grupės „Žas“ lyderis, buvęs Seimo narys Linas Karalius skiriasi su žmona Viktorija Gradauskaite.

REKLAMA
4

Apie Lino ir Viktorijos skyrybas praneša portalas „Delfi“.

Linas Karalius
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Linas Karalius

Lino Karaliaus gyvenime – trečioji iširusi santuoka

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad juodu susituokė 2015-aisiais, tad dar neseniai minėjo 10-ąsias vestuvių metines.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai – jau trečioji iširusi buvusio seimūno L. Karaliaus santuoka.

Pirmą kartą jis vedė 1994 metais, būdamas 21-erių. Su tuometine žmona jiedu susilaukė dukros Eglės. Vėliau jųdviejų santuoka nutrūko.

Antrą kartą atlikėjas vedė 2002 metais. Šeima susilaukė sūnaus Vėjo.

Dar kartą išsiskyręs, L. Karalius pradėjo ilgametę draugystę su Gintare Gurevičiūtė. Aštuonerius metus puoselėję romantiškus santykius jiedu išsiskyrė 2013 metais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Biblijinis
Biblijinis
2025-09-09 08:24
Personažas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų