Linas Karalius skiriasi su trečiąja žmona Viktorija Gradauskaite

Apie Lino ir Viktorijos skyrybas praneša portalas „Delfi“.
Lino Karaliaus gyvenime – trečioji iširusi santuoka
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad juodu susituokė 2015-aisiais, tad dar neseniai minėjo 10-ąsias vestuvių metines.
Tai – jau trečioji iširusi buvusio seimūno L. Karaliaus santuoka.
Pirmą kartą jis vedė 1994 metais, būdamas 21-erių. Su tuometine žmona jiedu susilaukė dukros Eglės. Vėliau jųdviejų santuoka nutrūko.
Antrą kartą atlikėjas vedė 2002 metais. Šeima susilaukė sūnaus Vėjo.
Dar kartą išsiskyręs, L. Karalius pradėjo ilgametę draugystę su Gintare Gurevičiūtė. Aštuonerius metus puoselėję romantiškus santykius jiedu išsiskyrė 2013 metais.
