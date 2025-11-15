Sparčiai plinta Ievos Voveris ir kultūristo Luko Smagurausko įrašas: pavaizdavo komišką situaciją

Vaizdo įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Juokinga situacija
Užfiksuotuose momentuose ji kūno formas lygina su žinomu kultūristu Luku Smagurusku.
Įraše galima matyti Ievą, einančią prie baseino, kur sutinka kultūristą. Kontrastas tarp jų sudėjimų – komiškai akivaizdus.
„Kai jis turi didesnę krūtinę“, – pasijuokdama iš savęs rašė ji.
Komentaruose netrūko ir besijuokiančių internautų:
„Koks geras.“
„Nėra teisybės šioje žemėje.“
