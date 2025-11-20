Širdį verianti nelaimė – buteliukus supainiojęs kūdikis patyrė širdies smūgį: „Jau buvo per vėlu“

Samui Anwarui Alshameri buvo vos 13 mėnesių, kai jis priėjo prie vonios kambarį valančios mamos ir išgėrė kaustinės sodos iš balto butelio ant grindų, rašoma portale „The Mirror“.
Sumaišė buteliukus
Mažylis patyrė sunkius kvėpavimo takų, lūpų, burnos ir liežuvio nudegimus, o gegužę 27 gydytojai ir slaugytojos kovojo, kad išgelbėtų jo gyvybę. Jis du mėnesius praleido intensyviosios terapijos skyriuje ir negali valgyti, gerti ar kalbėti. Dėl nudegimų jo lūpos beveik visiškai užsikimšo, portalui kalbėjo jo tėtis.
Keturių vaikų tėtis Nadeenas Alshameri (37 m.) iš Highgate, Birmingamo, sakė, kad Samui reikia sudėtingos operacijos ir jis sukūrė „GoFundMe“ puslapį, kad padėtų savo šeimai.
Sandėlio darbuotojas sakė, kad jo 27 metų žmona Mukhtara valė vonios kambarį, kol jų keturi vaikai buvo svetainėje.
Semas, žmonai nepastebėjus, įėjo iš paskos ir pakėlė buteliuką, kurį ji buvo padėjusi ant grindų.
„Ji jo nematė už savęs“, – pasakojo tėtis Nadeenas.
„Jis manė, kad buteliuke yra pienas. Kai sužinojome, kas nutiko, jau buvo per vėlu“, – pasakojo tėvas.
Semas iš karto patyrė gyvybei pavojingus vidinius nudegimus.
Sustojo širdis
„Kai nuvykome į ligoninę, jam degė kvėpavimo takai ir burna, dabar jis negali ištarti nė žodžio“, – sakė Nadeen. „Jie man pasakė, kad niekada anksčiau to nematė. Jie turėjo rasti geriausią gydytoją, nes tai nutiko pirmą kartą.“
Kūdikis Semas buvo skubiai nugabentas į Birmingemo moterų ir vaikų ligoninę. Būdamas skubios pagalbos skyriuje, jį ištiko širdies smūgis. „Jo širdis sustojo beveik trims minutėms. Jie jį prikėlė ir nuvežė į intensyviosios terapijos skyrių. Niekada nepamiršiu tos akimirkos“, – sakė jo tėtis.
Ketina kreiptis į užsienio specialistus
Gydytojai buvo priversti išimti Samo maitinimo vamzdelį iš nosies ir į skrandį įdėti nuolatinį vamzdelį. Jo burna pradėjo siaurėti ir dabar jam liko tik maža ertmė – per maža nuryti maistą ar gėrimą.
Tėvas teigia, kad kai kurie gydytojai sakė, jog operacija gali būti įmanoma, kiti sako, kad dar per anksti, o kai kurie tiesiog nežino, nes niekada anksčiau negydė tokio atvejo kaip jo sūnaus.
Nadeen nori nuvežti savo sūnų pas specialistus Vokietijoje ir Turkijoje. „Negaliu sutaupyti pakankamai operacijai užsienyje. Man reikia pagalbos. Aš labai nerimauju dėl savo vaiko. Tai mano kūdikis. Aš tiesiog noriu, kad jam viskas būtų gerai“, – kalbėjo tėvas.
