TV3 naujienos > Žmonės > TV

Šiame Lietuvos kampelyje atrado ypatingą bažnyčią: primena Vilniaus arkikatedrą

2025-09-25 21:15
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 21:15

TV6 laidoje „Turisto lituano“ – Edgaro Kožuchovskio ir Lauros Ignatovičiūtės nuotykis. Vedėjai buvo atsidūrę Kuliuose, kur juos pasitiko ne tik ypatinga miestelio istorija, bet ir viena įspūdingiausių šventovių Žemaitijoje – Kulių bažnyčia. O pasakojimai apie ją vedėjus ne kartą privertė nustebti.

TV6 laidoje „Turisto lituano" – Edgaro Kožuchovskio ir Lauros Ignatovičiūtės nuotykis. Vedėjai buvo atsidūrę Kuliuose, kur juos pasitiko ne tik ypatinga miestelio istorija, bet ir viena įspūdingiausių šventovių Žemaitijoje – Kulių bažnyčia. O pasakojimai apie ją vedėjus ne kartą privertė nustebti.

„Labai, labai graži bažnyčia“, – vos įžengęs į šventovę sakė E. Kožuchovskis.

Ir išties, Kulių bažnyčia – ypatinga. Pastatyta dar 1900-aisiais, ji šiemet mini 125 metų sukaktį. Muziejininkė Inga Blėdienė vedėjams atskleidė, kad šios šventovės autorius – garsus architektas Karlas Eduardas Strandmanas, projektavęs daugybę Žemaitijos bažnyčių. Tačiau Kulių bažnyčia išsiskiria – vietoj įprastos neogotikos ji pastatyta neoklasicizmo stiliumi ir savo fasadu primena Vilniaus arkikatedrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi kuliškiams toks sumanymas nepatiko – jie pareikalavo bokšto, nes, kaip patys sakė, „bažnyčia be bokšto – ne bažnyčia“. Taip šventovę papildė eklektiškas bokštelis, kuriame galima įžvelgti baroko ir net renesanso bruožų.

Užėję vidun, vedėjai grožėjosi ne tik įspūdinga sakykla, bet ir ypatingais eksponatais – 18 amžiaus krikštykla, masyvia ąžuoline aukų dėže ir varpu, kuris turi savo vardą.

„Mūsų varpas – Martynas, jis globoja visus“, – šypsojosi muziejininkė.

Kuo dar nustebino ši šventovė, kaip ji atrodo, kokias paslaptis slepia jos istorija ir kodėl kuliškiai taip didžiuojasi savo „Martynu“, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

