Žymiausi Rusijos supermodeliai, kurie anksčiau išreiškė savo paramą Ukrainai pirmosiomis karo dienomis, staiga visiškai nutilo, rašo dailystar.co.uk.

Kai kurių modelių baimės išaugo, nes žmonės pradėjo klausinėti, ar jos nusprendė savo pasipiktinimo nereikšti vietai, ar buvo nutildytos.

Tai įvyko po to, kai žinoma Rusijos žurnalistė Marina Ovsyannikova dingo per naktį po to, kai jos vardas pradėjo šmėžuoti antraštėse dėl tiesioginės naujienų transliacijos, kurioje ji pasirodė su plakatu „Karui – ne“.

Rusijos mados pasaulį gaubia tyla: žymiausius modelius nutildė Putinas? (7 nuotr.) Rusijos mados pasaulį gaubia tyla: žymiausius modelius nutildė Putinas? (nuotr. Instagram) Alesia Kafelnikova (nuotr. Instagram) Sasha Luss (nuotr. Instagram) +3 Natalija Vodianova (nuotr. Instagram) Olga Kurylenko (nuotr. Instagram) Alesya Kafelnikova (nuotr. Instagram) Alesya Kafelnikova (nuotr. Instagram)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijos mados pasaulį gaubia tyla: žymiausius modelius nutildė Putinas?

REKLAMA

Modelis Natalija Vodianova (40) emocingai pagerbė motinas, kurios invazijos pradžioje buvo įstrigusios Ukrainoje, bet nuo to laiko nekomentavo karo.

„Kadangi pati esu mama, mano širdis yra su visomis motinomis, kenčiančioms dėl pastarųjų įvykių Ukrainoje, ir visiems, kuriuos palietė šis konfliktas“, – savo 3,3 mln. sekėjų „Instagram“ tinkle sakė ji.

„Moterims teks didžiausia šio konflikto našta, todėl noriu, kad jos žinotų, jog jos nėra vienos.“

36 metų Irina Šajk, buvusi futbolininko Cristiano Ronaldo ir aktoriaus Bradley Cooperio mergina, turinti 17,8 mln. sekėjų, prieš dvi savaites anglų kalba rašė: „Karui – ne“.

Jos jaustukai rodė maldas ir sudaužytas širdis ir ji paskelbė nuorodas, kaip aukoti Raudonajam kryžiui Ukrainoje ir UNICEF.

Rusijos supermodeliai 27-erių Kristina Romanova ir 23-ejų Alesia Kafelnikova, kurios pozavo nuogos palaikydamos nykstančius dramblius, karo nekomentavo.

Modelis ir aktorė Sasha Luss (29 m.) nuo vasario 18 dienos tyli.

Maskvoje gimusi 37 metų Sasha Pivovarova, tapusi „Prada“ veidu, vasario 25 d., kitą dieną po invazijos pradžios, paskelbė Ukrainos vėliavos ir nepriklausomybės statulos nuotrauką, bet prie temos neapsistojo.

REKLAMA

REKLAMA

34 metų Vlada Rosliakova, pasirodžiusi ant daugiau nei 400 žurnalų viršelių, pasidalino vaikystės daina už taiką, tačiau teigė, kad ji nenori politikauti.

35-erių Lena Perminova paskelbė provokuojančią žinutę: „Neįtikėtinai baisu“ ir „Norime taikos“ kartu su sudaužyta širdute, bet nieko daugiau neskelbė nuo vasario 24 d.

Ji yra ištekėjusi už rusų verslininko Aleksandro Lebedevo (62 m.), buvusio Šaltojo karo laikų KGB šnipu Londone, kurio sūnus Jevgenijus Lebedevas (41 m.) yra laikraščio „Evening Standard“ savininkas ir praėjusį mėnesį parašė atvirą laišką Putinui, ragindamas nutraukti karą.

Vienas mados pramonės šaltinis Maskvoje sakė: „Daugelio šių garsių supermodelių tylėjimas nebūtinai reiškia, kad jos tyliai palaiko Putiną.

Gali būti, kad jos bijo valstybės propagandistų atsako sau ir savo šeimoms, jei atvirai kritikuoja jo karinę avantiūrą.

Ir dabar Rusijoje galioja įstatymai, kurie draudžia kritiką valdžiai ir netgi gresia kalėjimu. Tačiau neabejoju, kad kai kurie galbūt patyrė tiesioginį spaudimą daugiau nekalbėti po to, kai operacijos Ukrainoje pradžioje pareiškė paramą taikai.

Taigi, tai gali būti tylus protestas, bent jau iš kai kurių. Tačiau stebina ir tai, kad niekas atvirai nepalaiko karo Ukrainoje. Nei viena iš jų.“