Apie gegužės 17d.

Gegužės 17-oji yra 137-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 138-oji. Iki metų pabaigos lieka 228 dienos.



Šiandien minima Pasaulinė informacinės visuomenės diena. 1865 metais šią dieną buvo įkurta Tarptautinė telegrafo sąjunga. Įdomu tai, kad 1844 metų gegužės 24 dieną Samuelis Morsas išsiuntė pirmąją telegrafo žinutę tarp Vašingtono ir Baltimorės. Po dešimtmečio telegrafas tapo prieinamas visiems, palengvindamas susisiekimą ir ilgą laiką būdamas vieninteliu būdu perduoti žinią toli esančiam adresatui be laiškų, kurių kelionė kartais užtrukdavo mėnesius.



Be to, šiandien taip pat minima Tarptautinė diena prieš homofobiją. 1990 metų gegužės 17 dieną Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) oficialiai pripažino, kad homoseksualumas nėra psichinė liga. Šią dieną homoseksualūs asmenys mini įvairiais renginiais, o vaivorykštės vėliavos iškeliamos kaip solidarumo ir palaikymo ženklas.