Pamerktos gėlės namuose žydės daug ilgiau: štai ką reikia padaryti

Šiais metais šalia tradicinių žiedų, mamas stebins „gauruotos“ bijūninės tulpės ir net mėlyni jų žiedai, o norint šį grožį išsaugoti kuo ilgiau, svarbu nedaryti kelių dažnų klaidų, rašoma pranešime spaudai.

„Pirkėjų pasirinkimai rodo, kad mamos tradiciškai lepinamos saldumynais – daugiau nei triskart šokteli saldainių dėžučių ir tortų pardavimai, pyragais ir vyniotiniais vaišinamasi virš dviejų kartų daugiau nei įprastai.

Beje, kelis pastaruosius metu stebime, jog per Motinos dieną stipriai išauga „Griliažinio“ torto paklausa – įprastomis dienomis ir per kitas šventes šis retro saldumynas tiek dėmesio nesulaukia.

Vis dėlto pagrindiniu Motinos dienos atributu išlieka gėlės – dažniau skintos, bet ir žydinčios vazonėliuose“, – pasakoja Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, minėto prekybos tinklo komunikacijos ir korporatyvinių ryšių direktorė.

Naujos mados

Gėlių pardavimai prieš Motinos dieną pakyla daugiau nei penkis kartus, šiuo laikotarpiu spalvingų žiedų paklausa šiai šventai išlieka panaši daugelį metų, tačiau gėlių pasirinkimas keičiasi.

Tulpės, anksčiau laikytos kovo 8-tosios simboliu, pastaruosius kelis metus tapo populiariausia gėle ir per Motinos dieną – jos išstūmė ilgametes favorites rožes į antrą vietą, taip pat aplenkė anksčiau dažniau mamoms dovanotus gvazdikus.

„Tulpes galime vadinti Motinos dienos karalienėmis, tad pasistengėme, kad būtų iš ko pasirinkti – manau, šiemet pavydės ne vienas gėlių salonas. Turime puokščių iš 25 įvairiaspalvių tulpių žiedų, taip pat bijūninių tulpių stambesniais žiedais. Įdomiausia madinga naujiena yra melsvos, pilkšvos ir neįprastai rožinės tulpės. Vienas mūsų tiekėjų specializuojasi tiekti originalias skintas gėles – jos yra nudažytos specialia technologija“, – kalba I. Trakimaitė-Šeškuvienė, pridurdama, kad parduotuvėse netruks ir chrizantemų, itin perkamų pagerbiant išėjusias mamas.

Kaip nenukankinti tulpių

Šventinės gėlės į Lietuvą atvyksta iš įvairių pasaulio šalių, o kelionės metu yra kruopščiai prižiūrimos, net keturiuose pristatymo grandies taškuose tikrinama ir nustatoma gėlėms palankiausia temperatūra. Tačiau net kruopščiai atgabentos šviežios gėlės džiugins neilgai, jei bus netinkamai laikomos namuose.

Blogiausia, ką galima padaryti skintoms tulpėms – įstrižai nupjauti jų stiebų galus ir pamerkti į siaurą, vandens sklidiną vazą. Taip pamerkus, jų kotai greitai pradės pūti ir žiedai netrukus nuvys.

„Gėlėms minkštais stiebais – tulpėms, narcizams, gerberoms, reikėtų rinktis platesnę vazą ir vandens pilti nedaug, tik, kad šiek tiek apsemtų stiebus, o galus reikėtų trumpinti buku pjūviu.

Rožių, gvazdikų ir kitų gėlių kietais stiebais poreikiai kitokie: jų stiebai kerpami įstrižai, taip padidinant paviršiaus plotą, per kurį vanduo patenka į stiebą ir keliauja iki žiedo. Be to, rožėms galima rinktis aukštesnę vazą, mat kietiems stiebams vanduo taip nekenkia“, – pataria I. Trakimaitė-Šeškuvienė, primindama, kad iš parduotuvės parneštas tvirtai surištas gėles svarbu išrišti, kad stiebai nebūtų suspausti.

Visos pamerktos gėlės nemėgsta ankštų vazų, tiesioginių saulės spindulių bei skersvėjų, greitai nužydi obuolių, kriaušių ir bananų kaimynystėje ir ilgiau džiugina, kai vanduo vazoje kasdien pakeičiamas šviežiu, kad nesidaugintų puvimo procesus skatinančios bakterijos.