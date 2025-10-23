Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Renginių vedėjas Žiogas atvėrė duris į savo gyvenimą: nuo renginių iki asmeninės ramybės paieškų

2025-10-23 16:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 16:47

Remigijus Žiogas – vienas žinomiausių Lietuvos renginių vedėjų ir organizatorių TV3 laidos “Pasidaryk pats” žiūrovais pasidalins savo asmeniniais bei buities iššūkiais.

Pasidaryk pats (Nuotr. spaudos pranešimo)
6

Remigijus Žiogas – vienas žinomiausių Lietuvos renginių vedėjų ir organizatorių TV3 laidos "Pasidaryk pats" žiūrovais pasidalins savo asmeniniais bei buities iššūkiais.

0

Žiogas per daugiau nei dvidešimt metų trukusią karjerą yra vedęs šimtus renginių įvairiose Lietuvos vietose – nuo vestuvių ir miestų švenčių iki televizinių projektų. Jo žavesys, charizma ir gebėjimas išsisukti iš netikėtų situacijų pelnė pagarbą tiek kolegų, tiek klientų tarpe.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasidaryk pats
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasidaryk pats

Žiogas prismena, kad kelias iki sėkmės nebuvo lengvas. Vaikystė, jo žodžiais, priminė nuolatinę kovą už būvį, tačiau iš tų laikų jis atsinešė užsispyrimą ir darbštumą. Pastaraisiais metais Žiogas išgyveno asmeninius pokyčius – išsiskyrė su žmona Rovena, su kuria augina tris vaikus. Nepaisant to, jis pabrėžia, kad šeima ir toliau išlieka jo gyvenimo prioritetas, o asmeniniai sunkumai tapo nauja motyvacija tobulėti.  

„Visada sakiau – būk tikras su savimi. Neturiu magiškų paslapčių – tik darbą, kantrybę ir nuoseklumą“, – teigia Remigijus Žiogas. Jis ragina jaunimą nebijoti iššūkių, išeiti iš komforto zonos ir tikėti savo jėgomis. Taip kalba Žiogas kurį šiandien galime pristatyt kaip vieną ryškiausių Lietuvos renginių vedėjų. Jo energija, profesionalumas ir nuoširdus bendravimas padeda kurti įsimintinas šventes visoje šalyje. 

Žinomas vyras niekada neslėpė, kad jo gyvenimo variklis yra darbas. Jis gyvena tuo visu šimtu procentų, dirba labai daug, o ypač aktyvus laikotarpis jam būna savaitgaliais. Kitaip nei daugumai žmonių, pirmadienis Remigijui yra „tyladienis“ – diena, kai leidžia sau pailsėti ir net nežiūri į telefoną. 

Aplankė ir pats Audrius Bružas

Neseniai Remigijų Žiogą savo namuose aplankė aktorius Audrius Bružas. Žinomas vyras padės sukabinti paveikslus Remigijaus bute. Žiogas labai domisi Lietuvos istorija, ypač tarpukario laikotarpiu. Jis renka originalius plakatus, juos įrėmina ir jais puošia savo namų sienas. Jo butas primena muziejų – o iš tiesų jis net yra įkūręs pinigų muziejų Klaipėdoje.

Kaip juokaudamas sakė Audrius Bružas, „ponaitis tiek užgyveno, kad net muziejų įsteigė“. Remigijus paaiškino, kad mintis įkurti pinigų muziejų kilo iš noro šviesti vaikus finansinio raštingumo klausimais. Šiuo metu muziejus ieško naujų patalpų, tačiau planuojama, kad netrukus jis vėl veiks Klaipėdos krašte. 

Pačioje Klaipėdos senamiesčio širdyje įsikūręs Remigijus čia gyvena ir dirba. Iš pradžių šis butas buvo tik biuras, darbo vieta su kolegomis. Tačiau erdvė buvo įrengta taip jaukiai, kad sunku būtų pagalvoti, jog tai ofisas. Kaip pasakoja pats Žiogas, dirbant su renginių organizavimu labai svarbu turėti kūrybišką ir įkvepiančią aplinką, kurioje idėjos galėtų laisvai tekėti. Pasikeitus gyvenimo aplinkybėms, po skyrybų biuras tapo ir jo namais. 

Apie renginių vedėjo Remigijaus Žiogo  ir aktoriaus Audriaus  Bružo pomėgius, sporto rutiną, jų bendrus planus bei ar pavyko vyrams sukabinti paveikslus ant sienos– žiūrėkite laidoje „Pasidaryk pats“ šį šeštadienį 9.30 val. per TV3. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

