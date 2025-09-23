Kaime užaugusi trenerė Rasa Vilkienė atskleidė, ar norėtų čia grįžti

Nijolės Pareigytės-Rukaitienės kaimo komandoje šįkart pamatysime Valpainių kaimo bendruomenės vadovę Dalią Zakarienę bei grupės „Lietuvaičiai“ narius – Kazimierą Ivanovą ir Beną Mišeiką.
O Vytauto Rumšo jaunesniojo miesto komandoje – trenerę Rasą Vilkienę, nuomonės formuotoją Dinarą Vilčinskytę ir verslininką, „Ryklį“ Gedminą Kvietkauską.
Puikiomis kūno formomis garsėjanti R. Vilkienė neslėps – nors yra užaugusi kaime, dabar ten gyventi jai būtų sunku. Ir ne tik dėl uodų ar minimalaus komforto...
„Negalėčiau gyventi be judesio ir sporto klubo. Kaime, žinoma, sporto salė yra kitokia – su darbo įrankiais. Galima kasti, ravėti. Bet man norisi mano pedalų mynimo, muzikos“, – sakys ji.
Tuo tarpu nuomonės formuotoja D. Vilčinskytė pripažins esanti tikra smaližė, tad savo gyvenimo neįsivaizduotų be įvairių mieste randamų kepyklėlių ir desertinių. O štai kaimas ją baugina...
„Gyventi kaime bijočiau, kadangi labai bijau pelių ir žiurkių. Į kaimą tikrai nesikraustyčiau ir nemiegočiau nė nakties. Nesudėčiau bluosto! Miegočiau mašinoje“, – pripažins ji.
Atskleidė, ką ugdo gyvenimas mieste
Anot Dinaros, gyvenimas mieste ugdo ne tik gebėjimą komunikuoti, bet ir drąsą. „Nenorėčiau nieko įžeisti, bet kaimo gyventojams kartais trūksta taktiškumo. Žmonės gyvena vienkiemiuose, gal mažiau bendrauja“, – sakys nuomonės formuotoja.
Tuo tarpu G. Kvietkauskui kaimas artimas – būtent čia prabėgo visos jo vasaros, jis moka nudirbti ir visus čia randamus darbus. Tiesa, Gediminas neslėps, kad gyventi mieste – patogu. „Tačiau paradoksalu, jog vis tiek nemėgstu miesto. Aš nemėgstu miesto triukšmo ir nuo jo bėgu. Todėl jaučiuosi dviprasmiškai – gali būti, kad esu infiltruotas kaimo agentas pas miestiečius“, – juokaus jis.
O laidoje jis sulauks ir provokuojančio klausimo iš V. Rumšo jaunesniojo – ar Gediminas dar prisimena savo pirmą atleistą darbuotoją?
„Verkiau. Kai atleidau, ir jis išėjo, aš verkiau. Buvo labai nejauku ir gaila“, – pripažins jis.
Apie kitus kaimo privalumus papasakos ir grupės „Lietuvaičiai“ narys Benas. Anot jo, kaimo gyventojai grupės koncertais džiaugiasi daug labiau. „Miestiečiai ateina pasižiūrėti kaip į renginį, o kaime ateina pašokti, pasilinksminti, pasidžiaugti. Kuo mažesnis kaimas, tuo labiau žmonės džiaugiasi koncertu“, – sakys jis.
Jam pritars ir kolega Kazimieras. Anot jo, ypač gerus balsus turi žemaičiai! Tuo tarpu mieste, anot jo, suprasti galima ne viską. O ypač – modernųjį meną...
O kas nugalės – miestas ar kaimas – pamatysite jau šį vakarą.
