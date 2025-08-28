Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate vyriausią Michaelo Jacksono sūnų? Štai kaip vaikinas atrodo dabar

2025-08-28 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 14:25

Vyriausiasis Michaelo Jacksono sūnus, Prince'as Jacksonas, paskelbė džiugią žinią – po aštuonerių metų draugystės jis susižadėjo su savo mylimąja Molly Schirmang.

M. Jacksonas su vaikais (nuotr. Instagram)
5

28-erių metų Prince'as apie sužadėtuves pranešė „Instagram“ paskyroje, pasidalydamas nuotraukomis su širdies drauge.

Prince'as Jacksonas su sužadėtine
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prince'as Jacksonas su sužadėtine

Paskelbė apie sužadėtuves

Įrašą jis palydėjo jautria užuomina apie savo velionį tėvą – fone skambėjo Michaelo 1987 m. daina „I Just Can’t Stop Loving You“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„8 metai prabėgo, liko begalybė. Su Molly praleidome daug laiko kartu ir sukūrėme neįtikėtinų prisiminimų. Keliavome po pasaulį, baigėme studijas ir labai kartu užaugome. Neįtikėtinai džiaugiuosi nauju mūsų gyvenimo etapu, kai toliau augsime ir kursime nuostabius prisiminimus. Myliu tave“, – rašė Prince’as.

Sužadėtuvių nuotraukoje pora, pasipuošusi baltais drabužiais, bučiavo vienas kitą parke, o Molly parodė savo žiedą.

Kituose kadruose užfiksuotos bendros jų akimirkos – žygiai gamtoje, plaukimas baidarėmis, taip pat nuotrauka iš jų abiejų studijų baigimo 2019 metų gegužę.

Vienoje nuotraukoje pora pozavo ant suoliuko su Prince’o močiute Katherine Jackson (95 m.) prie šeimos rezidencijos Hayvenhurst, Encino rajone, Kalifornijoje.

Prince’as yra Michaelo Jacksono ir jo antrosios žmonos Debbie Rowe sūnus. Buvusi pora taip pat susilaukė dukros Paris (27 m.) ir sūnaus Bigi (23 m.). Nors Prince’as retai pasirodo viešumoje, 2022 m. kartu su seserimi Paris jis pagerbė savo tėvą „Tony“ apdovanojimų metu, pristatydami miuziklo „MJ: The Musical“ pasirodymą.

„Daugelis žmonių mano, kad mūsų tėtis Michaelas Jacksonas visiems laikams pakeitė populiariąją muziką. Ir kas mes tokie, kad ginčytumėmės?“ – sakė Prince’as scenoje.

