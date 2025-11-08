Prisimenate „Kobra 11“ žvaigždę? Pamatykite, kaip dabar atrodo 47-erių vyras

Per beveik 24 metus trukusią serialo istoriją gerbėjų akis lepino tas pats žiūrovų numylėtasis Semiras Gerkhanas (aktorius Erdoganas Atalay), o jo porininkai nuolat keitėsi. Vienas iš jų – Tomas Beckas.
Aktoriaus pokyčiai
14 Per daugiau nei du dešimtmečius Semiro partneriai seriale keitėsi ne kartą. Tarp jų buvo:
Tomas Kranichas (vaidino René Steinke)
Janas Richteris (vaidino Christian Oliver)
Chrisas Ritteris (vaidino Gedeon Burkhard)
Benas Jėgeris (vaidino Tom Beck)
Aleksas Brandtas (vaidino Vinzenz Kiefer)
Polis Renneris (vaidino Daniel Roesner)
Tomas Beckas šiame seriale vaidino beveik 15 metų. Po 2017 metų jis pasitraukė iš serialo, ir jo vietą užėmė kiti veikėjai. Vis dėlto Tomas Beckas buvo laikomas vienu svarbiausių partnerių.
Tomas Beckas 2018 m. vedė savo širdies draugę Chrissą Kavazi, kuri yra taip pat aktorė.
Socialiniame tinkle pora neretai dalijasi ir kadrais iš asmeninio gyvenimo, kuriuose matyti ir du vaikai.
