 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate „Kobra 11“ žvaigždę? Pamatykite, kaip dabar atrodo 47-erių vyras

2025-11-08 17:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-08 17:30

„Kobra 11“ – ilgai kuriamas Vokietijos TV serialas apie dviejų Berlyno-Kelno greitkelių policininkų komandą. Ši sparčiausia policijos komanda kviečia mėgautis kaskadiniais triukais ir intriguojančiomis bylomis. Serialas sulaukė žaibiško populiarumo.

„Kobra 11“ aktoriai (nuotr. socialinių tinklų)
7

„Kobra 11“ – ilgai kuriamas Vokietijos TV serialas apie dviejų Berlyno-Kelno greitkelių policininkų komandą. Ši sparčiausia policijos komanda kviečia mėgautis kaskadiniais triukais ir intriguojančiomis bylomis. Serialas sulaukė žaibiško populiarumo.

REKLAMA
0

Per beveik 24 metus trukusią serialo istoriją gerbėjų akis lepino tas pats žiūrovų numylėtasis Semiras Gerkhanas (aktorius Erdoganas Atalay), o jo porininkai nuolat keitėsi. Vienas iš jų – Tomas Beckas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kobra 11“ aktoriaus pokyčiai
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kobra 11“ aktoriaus pokyčiai

Aktoriaus pokyčiai

14 Per daugiau nei du dešimtmečius Semiro partneriai seriale keitėsi ne kartą. Tarp jų buvo:

REKLAMA
REKLAMA

Tomas Kranichas (vaidino René Steinke)

Janas Richteris (vaidino Christian Oliver)

Chrisas Ritteris (vaidino Gedeon Burkhard)

Benas Jėgeris (vaidino Tom Beck)

Aleksas Brandtas (vaidino Vinzenz Kiefer)

Polis Renneris (vaidino Daniel Roesner)

Tomas Beckas šiame seriale vaidino beveik 15 metų. Po 2017 metų jis pasitraukė iš serialo, ir jo vietą užėmė kiti veikėjai. Vis dėlto Tomas Beckas buvo laikomas vienu svarbiausių partnerių.

REKLAMA

Tomas Beckas 2018 m. vedė savo širdies draugę Chrissą Kavazi, kuri yra taip pat aktorė.

Socialiniame tinkle pora neretai dalijasi ir kadrais iš asmeninio gyvenimo, kuriuose matyti ir du vaikai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų