Prisimenate 2-metį, kuris surūkydavo 40 cigarečių? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar

Po dvejų metų dokumentikos apie Ardi kūrėjų komanda, fiksuojanti jo sveikimo procesą, pastebėjo, kad nors tuo metu penkiametis sėkmingai atsikratė rūkymo įpročio, jį pakeitė nauja priklausomybė – nesveikas ir riebaus maisto vartojimas, kaip skelbė independent.co.uk.
Pakeitė žalingą įprotį kitu
Tai neabejotinai nuvylė Indonezijos valdžios institucijas, kurios daug investavo į kampaniją, tačiau pamatė, kad Ardi vieną žalingą įprotį pakeitė kitu, ne mažiau nesveiku.
Ardi gavo išsamią konsultacijų ir terapijos pagalbą, o daktaras Kak Seto reguliariai lankėsi jo šeimoje, kad užtikrintų, jog berniukas negrįžtų prie rūkymo.
Pats Ardi apie jį sakė: „Aš myliu Kak Seto. Jam būtų liūdna, jei vėl pradėčiau rūkyti ir susirgčiau.“
Tačiau nors Ardi sulaukė daug dėmesio dėl savo žavesio ir padeda tėvams turguje, jo motina Diane Rizal liūdėjo, kad žmonės vis dar vadina jį „rūkančiu berniuku“.
Ji sakė, kad toks pravardžiavimas „verčia mane jaustis, tarsi mane kaltintų esant bloga mama.“
Tačiau nors Ardi jau įveikė cigarečių priklausomybę, jo perdėtas maisto vartojimas kėlė tėvams didelį nerimą.
Jo svorio augimas buvo toks didelis, kad tėvai kreipėsi į mitybos specialistą, kuris nustatė, jog berniukas turėjo 6 kilogramus antsvorio.
Specialistė paaiškino, kad ankstyvas rūkymas gali skatinti perteklinį riebalų kaupimąsi, nes nikotinas veikia hormonus, insuliną ir gliukozės lygį organizme.
Diane Rizal atskleidė: „Iš pradžių aš naudojau cigaretes, kad nuraminčiau Ardi, o kai jis rodė pykčio požymius nikotino atsiėmimo metu, bandžiau tą patį su maistu.“
Ji pridurė, kad dėl daugybės lankytojų šeimos namuose labai sunku užkirsti kelią berniuko savavališkam maisto vartojimui.
Jo mėgstamiausias maistas – sutirštintas pienas, kurio jis suvartojo bent tris skardines per dieną, o angliavandenių suvartojimas taip pat buvo labai didelis.
Dėl to mama Rizal pradėjo griežtą dietą, naudodama gausybe šviežios žuvies, vaisių ir daržovių ir reikalavo, kad Ardi brolis ar sesuo neduotų jam greitojo maisto, nepaisant jo prašymų.
