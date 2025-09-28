Prisimenate „Bjauriosios Betės“ aktorę? Pamatykite, kaip 41-erių moteris atrodo dabar

Komiškame amerikiečių seriale ji suvaidino nevėkšlą su dantų kabėmis ir akiniais.
Vis tik, realybėje ji visai kitokia – 41-erių aktorė visada žavi subtiliu moteriškumu, viešumoje spindi elegancija ir daugelį pakeri savo plačia šypsena.
Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas
Ji sukūrė daugybę vaidmenų filmuose ir serialuose – nors daugelis ją atpažįsta kaip bjauriąją Betę, vienas paskutiniųjų jos pasirodymų įvyko visame pasaulyje itin lauktame „Barbės“ filme, kur suvaidino Glorią.
Jos vaidyba sulaukė kritikų pripažinimo – A. Ferrera pelnė „Auksinio gaublio“ apdovanojimą už geriausią televizijos serialo miuziklo / komedijos aktorės vaidmenį, Ekrano aktorių gildijos apdovanojimą už išskirtinį moters vaidmenį komedijos seriale ir „Primetime Emmy“ apdovanojimą už išskirtinį moters vaidmenį komedijos seriale.
Be to, ji yra ne tik aktorė, bet ir aktyvistė, A. Ferrera ypač daug kalba apie moterų teises ir lygybę. Ji yra viena iš projekto „Harness“, kurį sujungia svarbius įvairių pramonės šakų atstovus ir lyderius, kurios tikslas atkreipti dėmesį pažeidžiamas bendruomenės, įkūrėjų.
Kaip ir aktorystėje, taip ir asmeniniame gyvenime viskas klostosi puikiai – 2011 m. liepą ji ištekėjo už ilgamečio partnerio Ryano Pierso Williamso, su kuriuo susipažino dar 2005-aisiais. Amžinąją meilę jie prisiekė Niujorke, į ceremoniją susirinko visas būrys garsenybių.
„Žingsniuojame kartu jau 20 metų šiandien, dėl šių mažylių. Vis dar nėra nieko kito, su kuo mieliau šokčiau klube iki 5 ryto. Švęskime toliau“, – prieš kurį laiką džiaugėsi ji.
Ir nors ji retai skelbia informaciją apie savo vaikus, tačiau ji – dviejų vaikų mama. Jiedu su vyru augina sūnų Sebastianą Piersą Williamsą, gimusį 2018 m., ir dukrą Lucią Marisol Williams, gimusią 2020 m.
