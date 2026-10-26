Princas Harry atskleidė naujienas apie vėžiu sergantį karalių: štai kokia tiesa

Interviu žurnalui „GQ“, kuris buvo nufilmuotas rugsėjį princui Harry viešint Niujorke, žurnalistas Zachas Baronas pasiteiravo apie monarcho sveikatą ir tai, kokius jausmus sūnui kelia tėvo liga, rašo „People“.
Primename, kad apie karaliui Charlesui III diagnozuotą vėžį buvo paskelbta 2024 metų vasarį. Nors konkreti ligos forma neatskleista, monarchui buvo taikomas gydymas.
Prabilo apie tėvo sveikatą
Pokalbio metu žurnalistas atkreipė dėmesį į tai, kad princas Harry dar vaikystėje patyrė skaudžią motinos netektį, todėl žinia apie tėvo ligą galėjo sukelti itin sunkių išgyvenimų.
„Manau, kad patyrus traumuojančią vieno iš tėvų netektį, tokia situacija gali vėl sužadinti skaudžius prisiminimus... Ypač kai dabar serga kitas iš tėvų“, – svarstė Z. Baronas.
Tačiau princas Harry suskubo pasidalyti viltingomis žiniomis.
„Taip, bet jo sveikata gerėja“, – patikino jis.
Kiek pagalvojęs apie žurnalisto klausimą, Sasekso hercogas prabilo apie tai, kuo skiriasi vieno ir abiejų tėvų netektis.
„Tačiau taip, manau, kad yra didžiulis skirtumas tarp vieno iš tėvų ir abiejų tėvų netekties. Mano draugai, netekę abiejų tėvų, sako: „Na, dabar aš esu našlaitis“, net jei jiems jau 40 ar 50 metų. Anksčiau niekada nebuvau girdėjęs, kad kas nors man taip pasakytų. Pagalvojau: „Oho, niekada apie tai nesusimąsčiau“, – atviravo princas Harry.
Iki šiol graužiasi dėl paskutinio pokalbio su mama
Princui Harry buvo vos 12 metų, kai 1997-aisiais per automobilio avariją Paryžiuje žuvo jo motina, princesė Diana.
Interviu metu jis prisipažino, kad ši netektis visam laikui pakeitė jo požiūrį į gyvenimą ir mirtį.
„Nuo pat vaikystės vis pagalvodavau ir kalbėdavausi su draugais: „Jeigu galėtum pasirinkti, ką rinktumeisi? Staiga, be jokio pasiruošimo, netekti vieno iš tėvų ar stebėti ilgalaikę jo kančią, tačiau turėti galimybę atsisveikinti?“ – svarstė jis.
Vis dėlto, pasak princo, vieno teisingo atsakymo į šį klausimą nėra.
„Pasirodo, atsakymo nėra. Turiu draugų ir šeimos narių, kurie serga vėžiu, mano mama buvo iš manęs atimta pernelyg anksti, o aš ne kartą atvirai kalbėjau apie vieną didžiausių savo gyvenimo apgailestavimų – paskutinį telefono pokalbį su ja“, – sakė Harry.
Princas neslėpė, kad iki šiol prisimena paskutinį kartą, kai telefonu kalbėjosi su mama. Tąkart jis nė nenutuokė, kad daugiau niekada neišgirs jos balso.
„Jeigu būčiau žinojęs, kad tai paskutinis mūsų pokalbis, viskas būtų buvę kitaip. Ir man tenka su tuo gyventi. O juk būdamas 12 metų vaikas tenorėjau kuo greičiau baigti pokalbį, kad galėčiau bėgti ir žaisti su pusbroliais“, – jautriai prisiminė jis.
Harry pripažino, kad tapęs tėvu į šį skaudų prisiminimą pradėjo žvelgti kitaip.
Kartu su žmona Meghan Markle jis augina du vaikus – septynerių princą Archie ir penkerių princesę Lilibet.
Pasak jo, anksčiau dėl paskutinio pokalbio su mama jautė didžiulę kaltę.
„Kol pats netapau tėvu, mane lydėjo kaltės jausmas. Tai buvo labai sunki našta“, – prisipažino jis.
Prabilo apie santykius su šeima
Interviu metu princas Harry taip pat papasakojo apie sprendimą kartu su žmona ir vaikais rugpjūtį sugrįžti gyventi į Jungtinę Karalystę.
Anot jo, viena svarbiausių tokio sprendimo priežasčių buvo noras suteikti vaikams galimybę augti arčiau šeimos ir draugų.
„Galimybė leisti vaikus į britišką mokyklą man reiškia labai daug. Net nežinojau, kiek tai man svarbu“, – sakė jis.
Princas džiaugėsi, kad šeima dabar gali daugiau laiko praleisti su artimaisiais.
„Buvo gera būti arčiau draugų, šeimos, taip pat draugų ir jų vaikų. Vaikai gali nuolat susitikti, žaisti kartu, o tai labai padeda mūsiškiams apsiprasti“, – pasakojo Harry.
Pokalbio metu jis taip pat neslėpė vilčių atkurti pašlijusius santykius su tėvu ir vyresniuoju broliu, princu Williamu.
„Žiūrėkite, randai lieka visam gyvenimui, tačiau svarbu tai, kaip vertinate tai, kas įvyko, ir koks yra jūsų požiūris. Paleisti praeitį – tai, ką skatinčiau padaryti kiekvieną. Žinoma, jeigu tam tikri praeities įvykiai vis dar veikia jūsų kasdienį gyvenimą, tai padaryti sunkiau“, – kalbėjo jis.
Vis dėlto princas pabrėžė, kad nenori visą gyvenimą gyventi šeimos konfliktų šešėlyje.
„Pasaulyje ir žmonių gyvenimuose ir taip pakanka dramų, kad dar reikėtų tęsti šeimos nesutarimus“, – sakė Harry.
Pasak Sasekso hercogo, sudėtingi šeimos santykiai yra daugeliui žmonių pažįstama problema, todėl visuomenė taip domisi karališkosios šeimos nesutarimais.
„Tikriausiai todėl tai sulaukia tiek daug dėmesio. Žmonės žiūri į mus ir galvoja: „Kaip jie visa tai išspręs?“ Galbūt tai, kaip aš matau galimybę išspręsti šią situaciją, padės ir jiems susitvarkyti su savais sunkumais“, – svarstė jis.
Princas taip pat užsiminė, kad ne visi žmonės trokšta susitaikymo.
„Kai kurie žmonės nenori, kad viskas išsispręstų. O aš noriu, kad išsispręstų“, – pabrėžė jis.
„Atsižvelgiant į visa kita, kas vyksta pasaulyje, svarbiausia yra susitaikyti. Tai ir yra esmė“, – pridūrė princas Harry.
Po šių pasisakymų princo atstovas patikslino, kad žodžiai apie žmones, nenorinčius susitaikymo, nebuvo skirti jo broliui Williamui ar kuriam nors kitam karališkosios šeimos nariui.
Atstovo teigimu, princas Harry kalbėjo bendrame kontekste, o jo komentaras nebuvo nukreiptas prieš jokį konkretų šeimos narį.
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