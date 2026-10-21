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Princas Harry atsakė, ar sieks susitaikyti su broliu: „Kai kurie žmonės...“

2026-10-21 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 14:55
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Princas Harry atvirai prabilo apie pašlijusius santykius su tėvu, karaliumi Karoliu III, ir vyresniuoju broliu princu Williamu. Naujame interviu jis pripažino išgyvenantis dėl nutrūkusių šeimos ryšių ir neslėpė, kad norėtų susitaikyti. Vis dėlto, pasak jo, ne visi nori, kad santykiai būtų atkurti.

Meghan Markle ir princas Harry, Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. Instagram)

Princas Harry atvirai prabilo apie pašlijusius santykius su tėvu, karaliumi Karoliu III, ir vyresniuoju broliu princu Williamu. Naujame interviu jis pripažino išgyvenantis dėl nutrūkusių šeimos ryšių ir neslėpė, kad norėtų susitaikyti. Vis dėlto, pasak jo, ne visi nori, kad santykiai būtų atkurti.

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42-ejų Sasekso kunigaikštis apie šeimos konfliktą kalbėjo žurnalo „GQ“ interviu, kuris buvo nufilmuotas praėjusį mėnesį Niujorke ir paskelbtas spalio 20 dieną. Pokalbyje su žurnalistu Zachu Baronu Harry taip pat aptarė gedulą, kritiką dėl savo memuarų „Atsarginis“ ir sprendimą su šeima daugiau laiko praleisti Jungtinėje Karalystėje.

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Princas Harry prabilo apie šeimą

Paklaustas, ar dėl nesutarimų su artimaisiais jaučia liūdesį, Harry atsakė teigiamai. Pasak jo, nutrūkę santykiai tarp brolių ir seserų, vaikų bei tėvų yra skaudi patirtis, su kuria susiduria daugybė žmonių.

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„Taip, žinoma“, – pripažino princas.

Jis teigė dažnai kalbantis su žmonėmis, kurie patys išgyvena panašius šeimos konfliktus. Harry supranta, kad jo patirtis gali būti artima ir kitiems, ieškantiems būdų atkurti pašlijusius santykius.

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„Kai kurie žmonės nenori, kad tai pavyktų. Aš noriu, kad pavyktų“, – apie susitaikymą kalbėjo jis.

Princas taip pat pabrėžė, kad, atsižvelgiant į tai, kas vyksta pasaulyje, šeimos nesutarimų nereikėtų tęsti be galo.

„Svarbiausia – susitaikyti. Tai esminis dalykas. Randai lieka visam gyvenimui“, – sakė Harry.

Jis pridūrė, kad žmonėms kartais sunku paleisti praeities įvykius, ypač kai jie vis dar veikia kasdienį gyvenimą. Vis dėlto, jo nuomone, verta ieškoti būdų judėti pirmyn ir nebeleisti senoms nuoskaudoms užgožti dabarties.

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Po interviu Harry atstovas patikslino, kad princo žodžiai apie žmones, kurie nenori susitaikyti, nebuvo skirti Williamui ar kitam konkrečiam karališkosios šeimos nariui. Anot atstovo, ši mintis buvo išsakyta bendrame kontekste.

Gynė sprendimą papasakoti savo istoriją

Harry taip pat grįžo prie kritikos, kurios sulaukė išleidęs memuarus „Atsarginis“. Knygoje jis atskleidė savo požiūrį į santykius su karališkąja šeima, o kai kurios jo išsakytos mintys sukėlė didelį visuomenės atgarsį.

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Princas teigė nesuprantantis, kodėl sulaukė tiek kritikos už tai, kad papasakojo savo gyvenimo istoriją.

„Mane labai kritikavo už tai, kad papasakojau savo istoriją. Man atrodo įdomu, kad visi kiti gali papasakoti savo mano istorijos versiją, tačiau, neduok Dieve, jei aš papasakočiau kitą jos pusę“, – sakė jis.

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Harry ir jo žmona Meghan 2020 metais pasitraukė iš vyresniųjų karališkosios šeimos narių pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Vėliau jų santykius su karališkąja šeima dar labiau aptemdė vieši pasisakymai ir princo memuarai.

Interviu Harry taip pat kalbėjo apie šeimos sugrįžimą į Jungtinę Karalystę ir galimybę vaikams mokytis britų mokykloje. Pasak jo, tai suteikė šeimai naujos patirties, o pats princas suprato, kokia svarbi jam ši galimybė.

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„Galimybė leisti vaikus į britų mokyklą man reiškė labai daug. Nežinojau, kokia ji man svarbi“, – pasakojo Harry.

Jis pridūrė, kad džiaugiasi galėdamas ilgiau pabūti Jungtinėje Karalystėje, o ne atvykti tik kelioms dienoms ar savaitei.

Kalbėdamas apie santykius su artimaisiais, princas pripažino, kad praeities įvykiai paliko pėdsaką, tačiau tikisi, jog laikui bėgant požiūris ir elgesys gali keistis. Jo teigimu, tiek jam, tiek šeimai, tiek britų žiniasklaidai būtų naudinga kai kuriuos praeities konfliktus palikti už nugaros ir judėti pirmyn.

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