TV3 naujienos > Žmonės > TV

Prieš 11 metų Liveta Kazlauskienė pademonstravo šuolį į vandenį: palaikė ir vyras Petras

2025-11-21 09:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 09:55

TV3 televizija lapkričio 21-ąją drauge su visu pasauliu švenčia Pasaulinę televizijos dieną. Šia proga kviečiame prisiminti kadaise žiūrovų širdis užkariavusį projektą „Šuolis!“.

1

2014 m. TV3 eteryje startavo laida „Šuolis!“. Tai – projektas, suvienijęs didžiulę profesionalų – prodiuserių, plaukimo profesionalų, sporto, muzikos, šokių ir televizijos žvaigždžių komandą.

Liveta Kazlauskienė pademonstravo šuolį į vandenį

Čia dalyvavo tokie garsūs veidai kaip Jurijus Smoriginas, Indrė Burlinskaitė, Juozas Erlickas, Vitalijus Cololo, Petras Gražulis, Deivis Norvilas, Monika Šalčiūtė ir kiti.

Tiesa, tarp dalyvių buvo ir atlikėja Liveta Kazlauskienė. 

Šiame archyviniame vaizdo įraše kviečiame išvysti būtent jos šuolį į vandenį.

Tesa, tąkart ji neslėpė itin bijanti vandens. 

„Vaikystėje bandžiau išmokti plaukti, berniukai mokė, šokau į vandenį ir atsitrenkiau į akmenį. Taip nuo tada man atsirado visos tos fobijos“, – nemalonią istoriją projekte prisiminė ji.

Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

