Prieš 11 metų Liveta Kazlauskienė pademonstravo šuolį į vandenį: palaikė ir vyras Petras

2014 m. TV3 eteryje startavo laida „Šuolis!“. Tai – projektas, suvienijęs didžiulę profesionalų – prodiuserių, plaukimo profesionalų, sporto, muzikos, šokių ir televizijos žvaigždžių komandą.
Liveta Kazlauskienė pademonstravo šuolį į vandenį
Čia dalyvavo tokie garsūs veidai kaip Jurijus Smoriginas, Indrė Burlinskaitė, Juozas Erlickas, Vitalijus Cololo, Petras Gražulis, Deivis Norvilas, Monika Šalčiūtė ir kiti.
Tiesa, tarp dalyvių buvo ir atlikėja Liveta Kazlauskienė.
Šiame archyviniame vaizdo įraše kviečiame išvysti būtent jos šuolį į vandenį.
Tesa, tąkart ji neslėpė itin bijanti vandens.
„Vaikystėje bandžiau išmokti plaukti, berniukai mokė, šokau į vandenį ir atsitrenkiau į akmenį. Taip nuo tada man atsirado visos tos fobijos“, – nemalonią istoriją projekte prisiminė ji.
Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!