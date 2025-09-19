Liveta Kazlauskienė nuvykusi pas mamos šeimos gydytoją pravirko: „Jaučiuosi sveikatos sistemos auka“

Naujienų portalui tv3.lt Liveta Kazlauskienė atvirai prakalbo apie gimimo dieną, prabėgusius metus ir iškilusius sunkumus.
Gimimo diena
Dainininkė Liveta šyptelėjo, kad šis gimtadienis laukia kitoks: „Mūsų gimtadieniai dažnai lieka antrame plane, jei tuo metu turime darbų. Dažniausiai per gimtadienius būname išvykę į Vokietiją pas giminaičius. Kartais keliaudavome ir į Italiją ar Egiptą.
Šiemet viskas kitaip – mus papirko gerbėjai. Negalėjome jiems atsakyti... Aloyzas ir Birutė pakvietė vesti ir dainuoti vyro jubiliejuje. Įdomu tai, kad Aloyzas gimęs tą pačią dieną kaip ir aš, o jau kitą dieną laukia dar vienas koncertas. Laukia darbingas gimtadienis, o jau kitą dieną galvosime kažką.“
Pašnekovė prasitarė, kad su vyru Petru yra pamėgę vieną kurortinį kraštą – galbūt ten vyks ir šiemet.
„Manome, kad tobuliausias poilsis mums – Egipte. Nors tai gali skambėti banaliai, ten atvykus visada žinai: bus šilta jūra, saulė ir tikras poilsis. Gali visiškai atsijungti nuo visko. Vis dėlto svarstome ir apie Italiją – ji mums labai patinka: architektūra, maistas“, – atskleidė ji.
Pasiteiravus, ar neliūdna per gimimo dieną dirbti, L. Kazlauskienė šyptelėjo: „Pagalvojau – juk šiemet ne jubiliejus, tad labiau norisi dovanoti džiaugsmą kitiems. Mūsų misija ir yra tokia – nešti šviesą, viltį, priminti, kad metai nesibaigia, nesvarbu, kiek jų besuskaičiuotum.“
Iškilę sunkumai
Tęsdama pokalbį apie keliones, pašnekovė neslėpė, kad dėl pašlijusios mamos sveikatos negali išvykti ilgesnių atostogų: „Dabar nelabai galime atsitraukti, nes mamytė serga. Ją reikia prižiūrėti, todėl pabėgame kažkur trumpam. Jau trečius metus mamytės sveikata yra suprastėjusi. Dabar nebegalime niekur toli išvykti, nebegalime planuoti laiko taip, kaip norėtume. Visas dėmesys ir pajėgos skiriamos mamai – jai reikia daug rūpesčio.“
Liveta neslėpė, kad sveikatos sistemoje yra daug spragų, su kuriomis ji susidūrė tiesiogiai.
„Labai sunku, kai artimasis suserga senatvine demencija – kol ši liga nustatoma ir pripažįstama, tenka nueiti sunkų kelią. Mūsų sveikatos sistemoje yra milžiniškų spragų, su kuriomis susidūrėme tiesiogiai.
Jei žmogus nebegali nueiti iki gydytojo kabineto – nes neleidžia stuburas, nebėra jėgų – šeimos gydytojas į namus neatvyksta, nes formaliai tas žmogus neturi specialiųjų poreikių. O kad tie specialieji poreikiai būtų pripažinti, tenka tą vargšą senolį, kuris vos laikosi ant kojų, tampyti po įvairius kabinetus. Tik tam, kad gydytojas galėtų apžiūrėti.
Pavyzdžiui, psichiatras taip pat negali atvykti į namus, jei žmogus neturi oficialiai nustatytų specialiųjų poreikių. Tai uždaras ratas. Tokia didžiulė sistema, bet tokia skylėta.
Nuėjau pas mamos šeimos gydytoją ir pravirkau. Jaučiuosi sveikatos sistemos auka – nes negaliu padėti savo mamai“, – atviravo ji.
Nepaisant sunkumų, yra dalykų, kurie labai džiugina estrados dainininkę.
„Didžiausias džiaugsmas – tai, kad žmonėms labai patiko mūsų paslauga – šventė į namus. Esame be galo dėkingi Vilniaus rajono gyventojams, ypač ten, kur daug lenkiškai kalbančių žmonių. Šiemet daugiau koncertavome būtent kitoje pusėje – mus pakvietė bendruomenė į šventę, kur išreiškė pagarbą ir meilę. Jautėmės pakylėti iki dangaus.
Atsivėrė durys į kitą kraštą, kur mus pasitiko kaip laukiamus ir žinomus. Anksčiau į Vilniaus rajoną mūsų nekvietė, o dabar esame laimingi, kad galėjome ten apsilankyti. Tačiau tai dar ne viskas – norėtųsi pažinti daugiau Lietuvos kraštų. Jų šventės labai skiriasi nuo kitų regionų.
Su paslauga „šventė į namus“ vos spėjame suktis – tai mums kažkas naujo ir ypatingo“, – džiaugėsi ji.
Moteris pridūrė, kad koncertai jai suteikia daug laimės, tačiau po jų tenka sugrįžti į realybę: „Gražioji pusė yra ta, kad atsigauname nuvykę į koncertus. Nuvykstame pas mūsų gerbėjus, širdis atsigauna, džiūgauja, esame dėkingi.“
Pasak Livetos, energijos jai suteikia ir tam tikri dalykai: „Visi grožio ritualai jau liko pamiršti. Kai ilgai ir daug dirbi, be papildų tiesiog nebeįmanoma išgyventi – juos reikia nuolat vartoti. Taip pat yra ir medikamentų, kurie padeda širdžiai.“
Baigdama pokalbį apie prabėgusius metus, gimtadienio kaltininkė atskleidė, ko sau palinkėtų.
„Palinkėčiau neišsenkančios energijos, optimistiškai žiūrėti į visus gyvenimo nesklandumus, daugiau paprastumo, taip pat sveikatos ir kad mūsų gerbėjai niekada mūsų nepamirštų“, – šyptelėjo ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!