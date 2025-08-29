Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džiugi diena Livetai ir Petrui Kazlauskams: „Galvojome, kad sulaukę tokio amžiaus gyvensime ramiau“

2025-08-29 07:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 07:25

Dainininkams Livetai ir Petrui Kazlauskams rugpjūčio 29-oji – ypatinga data jų meilės istorijoje. Šią dieną, lygiai prieš 34 metus, jie vienas kitam ištarė lemtingąjį „taip“ ir prisiekė amžiną meilę. Per daugiau nei tris dešimtmečius kartu pora užaugo ne tik scenoje, bet ir kasdieniame gyvenime, o šiandien sutuoktiniai tikina – veikti ką nors atskirai jiems tiesiog neįdomu. O ir pirmų kartų, netikėtų siurprizų bei gražių žodžių vienas kitam jų kasdienybėje netrūksta net ir po tiek metų kartu.   

Dainininkams Livetai ir Petrui Kazlauskams rugpjūčio 29-oji – ypatinga data jų meilės istorijoje. Šią dieną, lygiai prieš 34 metus, jie vienas kitam ištarė lemtingąjį „taip“ ir prisiekė amžiną meilę. Per daugiau nei tris dešimtmečius kartu pora užaugo ne tik scenoje, bet ir kasdieniame gyvenime, o šiandien sutuoktiniai tikina – veikti ką nors atskirai jiems tiesiog neįdomu. O ir pirmų kartų, netikėtų siurprizų bei gražių žodžių vienas kitam jų kasdienybėje netrūksta net ir po tiek metų kartu.   

REKLAMA
11

TAIP PAT SKAITYKITE:

34-ųjų vestuvių metinių proga L. Kazlauskienė kalbėjosi su naujienų portalu tv3.lt. Moteris atskleidė, kad šią progą juodu su Petru paminės scenoje – vasara jiems buvo itin darbinga.  

REKLAMA
REKLAMA

„Vestuvių metinių dieną turėsime koncertą, dirbsime dar ir keletą dienų po to. Rugsėjį abu švęsime gimtadienius, bet šiomis dienomis taip pat koncertuosime. Tačiau tai mums – ne problema, paminėsime šventes, kai būsime laisvesni. Vasara apskritai buvo labai darbinga, pailsėjome tik jos pradžioje, kai ne pilnai savaitei buvome išvykę į Italiją“, – atskleidė L. Kazlauskienė.  

REKLAMA

Liveta ir Petras Kazlauskai
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Liveta ir Petras Kazlauskai

Apie darbingą vasarą užsiminusi Liveta pasakojo, kad kadaise nė nebūtų pagalvojusi, jog šiame gyvenimo etape vos spės suktis važiuojant iš vieno koncerto į kitą. Tačiau juodu su Petru – labai dėkingi už tebesitesiančią jų klausytojų meilę.  

„Mes galvojome, kad sulaukę tokio amžiaus gyvensime ramiau, turėsime kokį vieną koncertą per savaitę ir mums to užteks. Bet iki šiol sukamės taip, kad vos spėjame save pavyti. Ir koncertų daug, ir gerbėjų dėmesio netrūksta. Labai džiaugiamės, kad pastaruoju metu daug koncertuojame Vilniaus rajone – pasirodo, ten turime daug gerbėjų ir esame mylimi“, – pasidžiaugė atlikėja.  

REKLAMA
REKLAMA

Petro staigmenos tęsiasi iki dabar

Nors šiemet Liveta ir Petras švenčia 34-ąsias vestuvių metines, tačiau jų bendros istorijos pradžia siekia dar giliau – pora susipažino prieš 41-erius metus. Mintimis nusikėlusi į pirmąsias pažinties dienas, L. Kazlauskienė teigė, kad tąkart ją labiausiai sužavėjo Petro dėmesingumas, galantiškumas ir širdžiai brangios dovanos.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Petras mane nustebino, kai paaiškėjo, kad jis kuria man dainas. Mes susipažinome rugpjūčio viduryje, kai abu dalyvavome vestuvėse. Prisimenu, kad pažinties išvakarėse mačiau danguje krentančias žvaigždes. Kai vėliau papasakojau apie tai Petrui, jis parašė ir padovanojo man dainą „Krito žvaigždės“.  

REKLAMA

Vėliau vis nustebindavo mane naujomis dainomis. Atvažiuodavo pas mane į Tauragę ir atveždavo kasetę, kurioje – jo sukurtos dainos. Aš vis klausydavau ir klausydavau, tiesiog iš proto vesdavau namiškius, – juokėsi L. Kazlauskienė. – Žinojau, kad tos dainos buvo skirtos man, tad buvo ir iki šiol yra labai brangios.“ 

Liveta ir Petras Kazlauskai (nuotr. asm. archyvo)

Atrodytų, po keturių dešimtmečių kartu sunku vienas kitą nustebinti, tačiau Liveta sako, kad jų kasdienybėje staigmenų vis dar netrūksta. Neretai nutinka taip, kad vos atsikėlusi ryte ji jau randa Petrą suplanavusį, kaip praleisti dieną kartu. 

REKLAMA

„Kartais būna taip, kad atsikeliu ryte, o Petras sako: šiandien noriu su tavimi papietauti Lenkijoje, važiuojam! Po tiek metų bendro gyvenimo mums neįdomu būti vienas be kito – važiuojame kartu ir ilsėtis, ir apsipirkti, nueiname į filmus, spektaklius. Stengiamės puoselėti ir pakurstyti meilę – parodyti vienas kitam dėmesio, pasakyti gerą žodį, pašokti dviese išgirdus per radiją gražią melodiją. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žinoma, šeimose būna visko, ne tik gražūs dalykai, bet mes jau seniai vienam kitam nepriekaištaujame. Petras yra labai taktiškas, mandagus, o kai tiek dirbame, tai ir nėra dėl ko pyktis“, – tikino ji.  

Liveta ir Petras Kazlauskai (nuotr. asm. archyvo)

Santykiuose padėjo viena taisyklė

Nors šiandien Liveta ir Petras nebesipyksta, moteris atvira – praeityje būta visko, o gerbėjų dėmesio tiek vienam, tiek kitam netrūko. Pasak Livetos, neretai vyro drabužiuose ji rasdavo gerbėjų raštelius su įvairiais pasiūlymais. Tačiau per tiek metų santykius išlaikyti jiems padėjo viena svarbi taisyklė. 

REKLAMA

„Santykių pradžioje būdavo taip, kad jei susipykdavome, Petras trenkdavo durimis, sėsdavo į automobilį ir išvažiuodavo. Tokiais atvejais, kai žmogus suirzęs, greitai visokių guodėjų gali atsirasti. Tiek man, tiek jam dėmesio netrūko – rasdavome gerbėjų raštelių kišenėse, Petrui ant automobilio širdelių su lūpdažiais pripiešdavo. Vienas gerbėjas man net siūlė namą Kanaruose nupirkti ir sakė, kad būtų idealus vyras.  

REKLAMA

Bet galiausiai mes sutarėme tokią taisyklę – negalima iš namų išvažiuoti tol, kol nesusitaikome. Tais momentais, kai žinodavau, kad Petras gali išvažiuoti, greitai užrakindavau duris, paslėpdavau raktą ir primindavau taisyklę. Galiausiai susitaikydavome, apsikabindavome ir raktas vėl atsirasdavo duryse, – juokėsi L. Kazlauskienė.  

Liveta ir Petras Kazlauskai (nuotr. asm. archyvo)

Livetos teigimu, jai svarbiausias dalykas santuokoje – pagarba vienas kitam. Tiesa, ji pridūrė, kad ne mažiau svarbu nepamiršti išlikti ir draugais bei vienas kito nevaržyti.  

„Petras vis sakydavo, kad niekada neturėjo tokio draugo, su kuriuo galėtų kalbėtis iki ryto, patikėti visas paslaptis. O mes ir gyvename be jokių paslapčių ir ribų. Džiaugiuosi, kad jis niekada nevaržo mano laisvės, nedraudžiame vienas kitam kažkokių dalykų. Kai pagalvoju, kokį kelią nuėjome kartu susikibę už rankų, kiek iššūkių įveikėme, suprantu, kad tai – žmogus, kurio nekeisčiau į nieką“, – šypsodamasi pasakojo L. Kazlauskienė.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jo
Jo
2025-08-29 07:44
Ilgai tempia pietka, šerdamas bobą su kraičiu.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų