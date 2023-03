66-erių Petras Kazlauskas atskleidė, kaip įveikė sunkią ligą

Sveikatos ir sveikos gyvensenos laidoje „Sveikas rytojus“ buvo kalbama apie uždegiminę kvėpavimo takų ligą – astmą, atskleidžiami veiksmingi šios ligos gydymo metodai bei pasakojama, kokį produktą reikėtų įtraukti į savo racioną, norint palengvinti nemalonius simptomus.

Savo asmenine patirtimi ir ilgai trukusia kova su astma laidoje pasidalino dainininkas Petras Kazlauskas.

Kaip teigė vyras, ši liga paūmėdavo susidūrus su pataluose esančiomis erkutėmis. Norėdamas jų išvengti, žinomas vyras į koncertus su savimi net ėmė vežiotis savo pagalvę.

„Anksčiau mūsų gastrolės trukdavo net savaitę laiko. Dažnai nebūdavo galimybės grįžti namo, todėl miegodavome viešbučiuose. Žinoma, viešbučiuose pačios pagalvės nėra keičiamos, tik jų užvalkalai. Kadangi pataluose esančios dulkių erkutės apsunkina kvėpavimą ir sukelia astmos priepuolius, buvau įpratęs į koncertus vežiotis savo pagalvę“, – prisiminimais dalinosi P. Kazlauskas.

Pasak žinomo dainininko, stipriai paūmėjusi liga paskatino labiau susirūpinti savo sveikata. Ieškodamas veiksmingų, astmą gydančių priemonių, vyras ne tik pakeitė savo mitybos įpročius, bet ir atrado vieną itin efektyvų, gerą savijautą palaikantį produktą.

„Pamenu, kažkada teko perskaityti knygą „Badavimo stebuklai“. Šios knygos dėka nustojau vartoti pieno produktus, mėsą, kadangi supratau, jog pastarieji netiko mano organizmui. Taip pat atsisakiau druskos ir cukraus. Būdavo ir taip, kad kelias dienas per savaitę nieko nevalgydavau, tik gerdavau vandenį. Kitomis dienomis valgydavau tik daržoves be aliejaus ir druskos. Paskutiniu metu net giminės nekviesdavo į susibūrimus, kadangi nežinodavo kuo mane pavaišinti. Per metus laiko, laikydamasis šio režimo ir reguliariai vartodamas alijošių pastebėjau, kad dingo astma“, – apie pasikeitusius valgymo įpročius pasakojo garsus vyras.

Anot dainininko, alijošius turėtų būti kiekvieno žmogaus vaistinėlėje.

„Man nuo mažens mama duodavo alijošiaus, sakydavo jog tai geriausia natūrali priemonė gerai savijjautai palaikyti. Todėl iš savo patirties galiu pasakyti, jog alijošių turėtų vartoti kiekvienas žmogus, nes šiame augale gausu vitaminų ir mineralų, kurie be galo reikalingi žmogaus organizmui“, – pastebėta alijošiaus nauda dalinosi dainininkas.

Laidoje kalbėjęs „MANO vaistinės“ vaistininkas Tautvydas Endriukaitis taip pat patvirtino, jog alavijų sultys yra vertinga gamtos dovana sveikatai.

„Alavijų sultis rekomenduojama vartoti esant nuovargiui, dideliam fiziniam krūviui, virškinimo sistemos ir žarnyno funkcijų palaikymui. Tačiau vertėtų nepamiršti, jog iš 300 pasaulyje randamų alavijo rūšių vertingiausias yra tikrasis alavijas – Aloe Vera. Jo sudėtyje yra daugiau nei pusšimtis vertingų elementų – vitaminų, mineralų, fermentų, saponinų, sterolių, salicilo rūgšties ir daugelio kitų. O grynos alavijų sultys yra turtingos ir amino rūgštimis, kurios itin reikalingos žmogaus organizmui“, – apie alavijo sudėtyje randamus naudingus mikroelementus pasakojo vaistininkas.

Kaip teigė specialistas, renkantis alavijo sultis svarbu atkreipti dėmesį ne tik į jų sudėtį, bet ir į tai, kokiu būdu jos yra išgaunamos.

„Dažnai gamybinis alavijo apdorojimas ir filtravimas pražudo daugelį šio augalo vertingųjų savybių, todėl renkantis produktus reikia atkreipti dėmesį į pagaminimo procesą, kurio dėka alavijo produktai išlaiko didžiausią stiprumą, nepraranda savo natūralių savybių ir juose nėra kenksmingų pridėtinių medžiagų.

Taip pat svarbu patikrinti, ar šių produktų sudėtyje nėra aloino ir emodino. Tai yra medžiagos, kurios gali būti kenksmingos sveikatai ir kurių pagal Europos Sąjungos reikalavimus negali būti alavijų produktuose.

Šiuos produktus reikėtų įsigyti tik patikimose vietose – vaistinėse ir nepamiršti atkreipti dėmesio į jų sudėtį. Vaistininkai rekomenduoja rinktis tokį produktą kaip Aloe Pura alavijų sultys, kadangi šios alavijų sultys yra išgaunamos lėto spaudimo metu, todėl nepraranda savo gerųjų savybių“, – patarimais dalinosi vaistininkas T. Endriukaitis.

Anot laidoje kalbėjusios ilgametės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos profesorės, kinų medicinos lektorės Dalios Sekmokienės, net ir šių dienų mokslas negali paneigti senovės raštuose užfiksuotų alijošiaus naudingųjų savybių, o tik dar labiau praplečia jų sąrašą.

„Alijošius Egipte buvo žinomas jau prieš penkis tūkstančius metų. Jis taip pat labai plačiai naudojamas Indijoje. Tai yra ne tik kosmetinė priemonė. Šis augalas turi ir sveikatą palaikančių savybių – jis naudingas virškinimui bei padeda palaikyti imunitetą“, – apie alijošiaus naudą pasakojo kinų medicinos lektorė.

Pasak lektorės, alavijo sudėtyje gausu įvairių veiksmingų medžiagų, o iš šio augalo sulčių namuose galima pasigaminti ir vieną itin veiksmingą produktą.

„Grynas alijošius labai naudingas sveikatai, tačiau dėl stiprios koncentracijos jį vartoti reikėtų nedideliais kiekiais, todėl dažnai rekomenduojama alijošių sumaišyti su medumi. Šis derinys itin efektyviai stiprina organizmą“, – sveikatą puoselėjančiu receptu pasidalino profesorė D. Sekmokienė.

