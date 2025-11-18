Prisimenate TV projektą „Šuolis“? Pamatykite Petro Gražulio šuolį į vandenį

2014 m. TV3 eteryje startavo laida „Šuolis!“. Tai – projektas, suvienijęs didžiulę profesionalų – prodiuserių, plaukimo profesionalų, sporto, muzikos, šokių ir televizijos žvaigždžių komandą.
Petras Gražulis pademonstravo šuolį į vandenį
Čia dalyvavo tokie garsūs veidai kaip Jurijus Smoriginas, Indrė Burlinskaitė, Juozas Erlickas, Vitalijus Cololo, Liveta Kazlauskienė, Deivis Norvilas, Monika Šalčiūtė ir kiti.
Tiesa, tarp dalyvių buvo ir politikas Petras Gražulis.
Šiame archyviniame vaizdo įraše kviečiame išvysti būtent jo šuolį į vandenį.
„Jeigu neteisingai nušoksi, trauma gali būti nemaža. Tad reikia atsakingai žiūrėti, ko moko treneriai, kaip turi stovėti, kaip rankas laikyti.
Aukščio baimės nejaučiu, bet technikos neturiu, šoku pirmą kartą iš 5 metrų – ne tik kojom, bet ir galva žemyn“, – apie pasiruošimą projektui tąkart kalbėjo P. Gražulis.
