TV3 naujienos > Žmonės > TV

Prisimenate TV projektą „Šuolis“? Pamatykite Petro Gražulio šuolį į vandenį

2025-11-18 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 15:00

TV3 televizija lapkričio 21-ąją drauge su visu pasauliu švęs Pasaulinę televizijos dieną. Prieš šią progą, kviečiame prisiminti kadaise žiūrovų širdis užkariavusį projektą „Šuolis!“.

2014 m. TV3 eteryje startavo laida „Šuolis!". Tai – projektas, suvienijęs didžiulę profesionalų – prodiuserių, plaukimo profesionalų, sporto, muzikos, šokių ir televizijos žvaigždžių komandą.

0

2014 m. TV3 eteryje startavo laida „Šuolis!“. Tai – projektas, suvienijęs didžiulę profesionalų – prodiuserių, plaukimo profesionalų, sporto, muzikos, šokių ir televizijos žvaigždžių komandą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Petras Gražulis pademonstravo šuolį į vandenį

Čia dalyvavo tokie garsūs veidai kaip Jurijus Smoriginas, Indrė Burlinskaitė, Juozas Erlickas, Vitalijus Cololo, Liveta Kazlauskienė, Deivis Norvilas, Monika Šalčiūtė ir kiti.

Tiesa, tarp dalyvių buvo ir politikas Petras Gražulis.

Šiame archyviniame vaizdo įraše kviečiame išvysti būtent jo šuolį į vandenį.

„Jeigu neteisingai nušoksi, trauma gali būti nemaža. Tad reikia atsakingai žiūrėti, ko moko treneriai, kaip turi stovėti, kaip rankas laikyti.

Aukščio baimės nejaučiu, bet technikos neturiu, šoku pirmą kartą iš 5 metrų – ne tik kojom, bet ir galva žemyn“, – apie pasiruošimą projektui tąkart kalbėjo P. Gražulis.

Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

