TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Petro Gražulio dukrą auginanti Birutė palieka Palangą: prakalbo ir apie kitus pokyčius gyvenime

2025-11-13 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 11:55

Buvusio Seimo nario ir europarlamentaro Petro Gražulio dukrą Moniką auginančios Birutės Navickaitės gyvenime – permainos. Visai neseniai moteris buvo pasakojusi, kad svajoja palikti Palangą ir persikraustyti į sostinę, panašu, kad šios svajonės netrukus taps realybe.

Naujienų portalui tv3.lt B. Navickaitė atvirai prakalbo apie laukiamus pokyčius gyvenime ir atskleidė, kodėl atsisakė išmaniojo telefono.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Birutės Navickaitės gyvenime pokyčiai
Naudojasi mygtukiniu telefonu

B. Navickaitė savo sekėjams „Facebook“ pasidalijo, kad nuo šiol nebenaudos išmaniojo telefono – jį pakeitė vos 25 eurus kainuojančiu mygtukiniu mobiliuoju.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su moterimi, ji atskleidė, kodėl ryžosi šiam žingsniui.

„Anksčiau labai kritikuodavau kitas mamas, kurios žiūri ne į vaikus, o į telefonus. Iš tiesų taip aš pati  dariau – žiūrėdavau tik į telefoną ir nieko kito. Šį pastebėjimą man padarė Monikutė. Pradėjau stebėti savo elgesį – ir tai pasitvirtino.  Pirmoji diena be išmaniojo telefono buvo kažkas tokio. Pajutau: turiu problemą, kurią reikia spręsti čia ir dabar, o ne rytoj ar poryt. Labai mėgau rašyti žinutes – jų parašiau tūkstančius, bet pabandykite parašyti ką nors su tokiu telefonu ir dar ilgais nagais“, – pasakojo moteris.

REKLAMA

Birutė prisiminė ir situacija, kuri per plauką nesibaigė tragedija: „Seniau jau buvau turėjusi situaciją „sekundė iki tragedijos“. Tai buvo prieš kelis metus, kai dukrytė dar buvo maža. Atėjo auklė, prieš eidama į darbą – išvedžiau šuniuką pasivaikščioti, grįžtu – auklė į telefoną, langas atidarytas, vaikas ropoja ant palangės, ir jau visai šalia. Niekada nepamiršiu to vaizdo. Gyvename trečiame aukšte. Tą dieną aš ją atleidau.

Bet jaučiu, kad per tuos kelis metus pati tapau priklausoma nuo ekrano, todėl dabar sprendžiu šią problemą. Nenoriu, kad užaugusi dukra man pasakytų: „Mamyte, tu visada žiūrėjai į telefoną.“ Nenoriu, kad užaugusi dukra man primintų, jog visada žiūrėjau į telefoną.“

Planas palikti Palangą

Kiek anksčiau B. Navickaitė naujienų portalui tv3.lt yra pasakojus, kad svajoja palikti Palangą ir persikraustyti į Vilnių. Pasiteiravus, ar vis dar ši svajonė yra jos galvoje, Birutė šyptelėjo: „Ne, nesvajoju – veikiu. Ateinančią savaitę atvažiuos turto vertintojai.“

Ji ketina parduoti butą Palangoje ir persikelti gyventi į Vilniaus rajoną.

„Norėčiau apsistoti Vilniaus rajone, nes už buto kainą Vilniuje galėtume gauti tik butą, o rajone – namą“, – teigė pašnekovė.

Pasak jos, jau internetu apžiūri, kokį namą galėtų įsigyti, tačiau dėl darbo nėra aišku. „Dairausi. Tai viena, tai kita – bus matyt. O ką dirbsiu? Nežinau, ką aš dirbsiu. Į Palangą atvažiavau dviem savaitėms prieš kokius 18 metų. Pasiėmiau gitarą, įsidėjau kelis rūbelius ir autostopu atvykau porai savaičių pagroti gatvėje. Tai ir šįkart – jei yra vedimas, tai jis ir parodys kelią“, – kalbėjo Birutė.

 

2025-11-13 12:32
Galiu priimti ant kampo, tik to senio nesivezk.
Atsakyti
xxL
xxL
2025-11-13 13:04
Nesinori smerkti, bet esant vienišai mamai, neturint darbo ir net minties ką dirbs Vilniuje pirkti būstą yra kažkas tokio...
Atsakyti
Teisingai
Teisingai
2025-11-13 12:11
Arčiau tėvo bus dukra.
Atsakyti
