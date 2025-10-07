Baudžiamojoje byloje nuteistas Gražulis: kreipsiuosi į Trumpą

Antradienį P. Gražulį kaltu baudžiamojoje byloje pripažinęs teismas politikui skyrė 10 tūkst. eurų baudą.
P. Gražulis teisme žurnalistams kartojo, kad jo pozicija dėl kaltinimų nesikeičia – jis tvirtino ne siekęs niekinti homoseksualius asmenis, o tik citavęs Šventąjį Raštą.
„Mane nuteisė už Šventojo Rašto citavimą. Kristus buvo nukryžiuotas už savo mokslą. Man kryžius prikaltas. Paniekintas, pažemintas, erškėčių vainikas uždėtas, nešė kryžių, o man tik baudelė. Žmonės surinks, pamatysit“, – kalbėjo europarlamentaras.
Jis pabrėžė skųsiantis teismo sprendimą ir apeliacine, ir kasacine tvarka, ir žadėjo rašyti skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui. P. Gražulis kartu pažymėjo, kad ketina su pagalbos prašymu kreiptis ir į JAV prezidentą D. Trumpą.
„Mane sovietmečiu apgynė ir iš lagerio išlaisvino Amerikos prezidentas Reiganas. (...) Kadangi esu Lietuvoje Trumpo štabo vadovas rinkiminės kampanijos metu, kreipsiuosi į Amerikos prezidentą Trumpą, kad mane irgi išgelbėtų nuo šitų demokratiškiausių teismų“, – dėstė politikas.
ELTA primena, kad P. Gražulis kaltintas tuo, kad, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, kaltinamasis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas, Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.
P. Gražulio bylos nagrinėjimas kurį laiką buvo sustojęs, nes politikas buvo išrinktas į Europos Parlamentą (EP) ir įgijo teisinę neliečiamybę. Visgi, po generalinės prokurorės Nidos Grunskienės kreipimosi gegužės 6 d. EP panaikino P. Gražulio imunitetą. EP nenustatė aplinkybių, leidžiančių teigti, jog teisėsaugos procesas gali būti traktuojamas kaip politinis persekiojimas.
